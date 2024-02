Les organisateurs avaient d'abord refusé d’inclure deux groupes LGBTQ+, mais ils sont revenus sur leur décision. «Nous avons finalement pu participer au défilé», dit Melody Ma, porte-parole du groupe Chinatown Together. «Nous espérons que c'est le début d'un dialogue et d'un événement plus accueillant et plus inclusif pour le quartier chinois.»

Photo : Radio-Canada / Janella Hamilton