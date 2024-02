Le défi de convertir une église en résidence pour aînés

L'église de Cap-des-Rosiers, à Gaspé, pourrait être convertie en résidences pour personnes âgées.

L'organisme à but non lucratif La Résidence du phare, qui a déjà donné une seconde vie au presbytère avec huit logements pour personnes aînées, aimerait ainsi sauver le lieu de culte qui est fermé depuis 2020.

La Résidence a décidé d'acheter l'église pour une somme symbolique d’un dollar afin de lui donner une seconde vie.

C'est un projet qui a deux objectifs principaux. Dans un premier temps, on voulait s'assurer de la viabilité de nos opérations, c'est-à-dire augmenter nos revenus, mais on ne voulait pas donner le poids de cette viabilité à nos résidents , affirme Marina O’Connor, présidente du conseil d’administration de la Résidence du phare.

Marina O'Connor et Gérald O'Connor, présidente et directeur de La Résidence du Phare, située à Cap-des-Rosiers, expliquent vouloir consolider le revenu de l'organisme, tout en s'assurant que les personnes qui ont bâti le milieu demeurent dans leur village. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

On veut augmenter le nombre de logements et on veut s’assurer en même temps que nos personnes aînées [...] demeurent à Cap-des-Rosiers.

Une volonté partagée aussi par le maire de Gaspé, Daniel Côté.

C'est certain que si on veut garder nos aînés dans les villages où ils ont grandi, des villages qu'ils ont bâtis, qu'ils ont contribué à faire fleurir, il faut investir en habitation, en particulier dans les logements pour les aînés , affirme-t-il.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, affirme avoir hâte de voir à combien le projet sera évalué pour créer cinq unités dans un bâtiment patrimonial existant, et de surcroît, une église. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Il estime qu’avec la volonté du CISSS de décentraliser ses services, avec par exemple des infirmières itinérantes qui parcourent le territoire, le projet devient intéressant.

Rénover une église

L’élément inconnu demeure les coûts de restauration et de rénovation de l’église.

Même si le projet vise à la fois sauver l'église et offrir de nouvelles places d'hébergement pour les personnes âgées, il reste que l'évaluation du bâtiment pourrait réserver de mauvaises surprises et faire exploser les coûts de construction , estime Gérald O’Connor, directeur de la Résidence du phare.

L'église Saint-Alban est un bâtiment classé patrimonial par la Ville de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

L'église Saint-Alban de Cap-des-Rosiers, construite en 1964, est classée immeuble patrimonial par la Ville de Gaspé.

Elle n'a toutefois pas pu éviter le sort qui frappe les lieux de culte depuis quelques années un peu partout au Québec, avec l'absence de fidèles. L'église n'offre plus de messe et n'est plus chauffée depuis quatre ans.

Le président du conseil de la Fabrique de l’église Saint-Alban, Claude Perry, explique qu’entre 2019 et 2020 il en coûtait près de 17 000 $ pour chauffer et éclairer le bâtiment.

Le monde de Cap-des-Rosiers, ça leur a fait un choc [quand l'église a fermé], mais on ne pouvait pas faire plus que ça , se désole M. Perry.

Claude Perry, président de la Fabrique de l'église Saint-Alban, aimerait voir le projet se concrétiser rapidement. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

En ce moment, la seule option sur la table pour revitaliser ce lieu est le projet de conversion de l’église en résidence pour personnes âgées en y aménageant cinq logements.

On a communiqué avec le CISSS de la Gaspésie et il nous encourage fortement à aller de l'avant parce qu'on a besoin de place, on le sait. Mais l'enjeu, c'est d'avoir les sous pour obtenir un bilan de santé , affirme Gérald O'Connor.

Les dédales du financement

L'organisme doit obtenir une évaluation du bâtiment par une firme de génie et une firme d'architecte afin d'espérer recevoir du financement de Québec. Les coûts d’une telle évaluation sont estimés à 100 000 $.

L’organisme s'est d'abord tourné vers le Conseil religieux du patrimoine pour obtenir une aide financière. Il a essuyé deux refus en deux ans parce que le projet ne répondrait pas aux objectifs du Conseil religieux du Patrimoine.

Étant donné que la résidence privée pour aînée est aussi reconnue comme un HLM privé, et qu’une partie de son financement vient de la Société d’habitation du Québec, l’organisme pourrait profiter de programmes pour logements abordables, ce à quoi il travaille depuis 2021 avec l’aide d’un groupe de ressources en logement collectif.

Marina O'Connor témoigne recevoir des appels de citoyens qui s'informent de l'avancement du projet, parce qu'étant vieillissant, ils espèrent pouvoir aménager dans l'église reconvertie en résidence. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La Ville de Gaspé, elle, a accepté d’offrir une subvention de 26 000 $ pour couvrir une partie des frais d'évaluation.

Pour nous, c'est important de soutenir l'habitation dans tous les secteurs de notre grande ville , affirme le maire de Gaspé.

Selon lui, ce qui rend le projet intéressant, c'est de préserver un bâtiment patrimonial, situé en bord de la mer, et de lui donner une autre vie. De plus, le projet sert le besoin numéro un de la communauté qui est d’avoir plus de logements. Je pense qu'on fait d'une pierre, deux, trois, quatre coups présentement.

Il se demande toutefois quels seront les coûts d’une telle entreprise dans le contexte inflationniste actuel. C'est un peu une boîte à surprise présentement , affirme-t-il. Selon lui, la construction de logements abordables coûte près de 600 000 $ la porte, tandis que dans la construction privée, les coûts de construction sont à près de 400 000 $ la porte. Dans une reconversion de bâtiment comme une église, quels seront les coûts?