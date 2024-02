Filière batterie : un projet d’usine de lithium choisit Bécancour, devant Saguenay

Un projet industriel de la filière batterie a choisi le port de Bécancour, tout juste devant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour s’y établir. La région s’est classée deuxième, en raison de la présence du Port de Saguenay, alors que la société australienne Lithium Universe a fait évaluer des sites dans plus de 20 municipalités pour son projet de raffinerie de lithium.

Lithium Universe souhaite implanter dans la province une usine qui aurait une production annuelle de 16 000 tonnes, qui serait dédiée à l’industrie des batteries lithium-fer-phosphate.

Dans son dernier rapport trimestriel, la société australienne présente les conclusions d’une étude de localisation commandée auprès de la firme de génie-conseil Hatch, pour son projet de raffinerie de carbonate de lithium.

Plusieurs sites ont été évalués dans plus de 20 municipalités. Quatre grands secteurs potentiels ont été retenus et analysés, dont la zone industrielle Saguenay-Alma , peut-on lire dans le document.

Le secteur s’est démarqué en particulier en raison des avantages logistiques liés à la présence d’infrastructures portuaires, avec le Port de Saguenay. Les sites compris dans le corridor Montréal-Québec, dont le port de Bécancour dans le Centre-du-Québec, se sont aussi démarqués pour la même raison.

Le Port de Saguenay est jugé comme un atout pour attirer de grands projets.

Lithium Universe a ensuite posé son choix sur Bécancour. Selon la grille d’analyse publiée par l’entreprise, des enjeux liés à la constructibilité du site et la prise en compte d’intérêts défendus par les Premières Nations sur le territoire ont fait la différence entre la région et Bécancour. Rappelons que des communautés innues, dont Mashteuiatsh, s’étaient opposées au projet de GNL Québec.

Il n’a pas été possible d’en savoir davantage sur les raisons qui ont influencé ce choix. L’entreprise n’a pas fourni de réponses aux questions de Radio-Canada.

Aucune annonce officielle n’a été faite pour ce projet, mais Lithium Universe indique dans le rapport publié à la fin du mois de janvier que des discussions ont été initiées avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, dont le site industriel appartient à Québec et qui accueille plusieurs investissements de la filière batterie.

L’emplacement géographique, un frein pour des entreprises

Sans commenter ce projet en particulier, le conseiller municipal et président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin, indique que la situation géographique fait partie des points négatifs soulevés par les entreprises, lorsqu’elles considèrent le site du Port de Saguenay.

Je pense que le principal élément, c'est la géographie. On n’est quand même pas dans le circuit de l'axe Toronto-Montréal-Québec. Donc, c'est sûr que si le gouvernement du Québec donne la même subvention pour s'installer à Saguenay que s'installer à Québec ou à Bécancour, mais c'est sûr que l'entreprise va avoir tendance à s'installer à Bécancour.

Le logement, un autre enjeu

Pour les projets de Northvolt, qui avait démontré un intérêt envers Saguenay, et de Volkswagen, qui avait besoin d’un important bassin de travailleurs, ce sont plutôt des enjeux de main-d’oeuvre qui avaient été évoqués en lien avec la région dans la dernière année.

Le conseiller municipal Michel Potvin est président de la Commission des finances de Saguenay.

Cet enjeu revient toujours dans les commentaires des entreprises, ajoute M. Potvin. La Ville souhaite d’ailleurs faciliter la construction de logements pour les entrepreneurs, pour pouvoir d’une part accueillir davantage de travailleurs et également répondre à la crise du logement.

On devrait annoncer quelque chose d'ailleurs, prochainement sur le logement pour faciliter le logement dans la ville , a-t-il mentionné, sans vouloir en dire plus.

Une annonce espérée au printemps

Michel Potvin ne perd toutefois pas espoir de voir un projet industriel d’envergure s’installer au Port de Saguenay, alors que des investissements de plus de 300 M$ soutenus par Québec et Ottawa sont en cours au Port de Saguenay.

Il y a eu quand même une quinzaine de visites dans les six derniers mois d'entreprises qui veulent s'installer à Saguenay et nous autres, on met vraiment tous les efforts pour que ça se concrétise , a-t-il indiqué.

Une annonce est espérée au printemps, a-t-il ajouté, sans vouloir s’avancer davantage.

Le député caquiste de Dubuc, François Tremblay, a affirmé à la fin du mois de janvier que son gouvernement avait l’obligation après deux mandats de livrer un projet d’envergure au port.

Selon nos informations, Lithium Universe ne fait cependant pas partie des entreprises qui ont visité le Port de Saguenay dans les derniers mois.

Une rencontre pendant la COP28

Lithium Universe, qui a ouvert un bureau à Montréal en décembre, indique par ailleurs dans son rapport avoir rencontré à Dubaï le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, et le président d’Investissement Québec International, Hubert Bolduc, en marge de la 28e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28), qui a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre dernier.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a rencontré des représentants de Lithium Universe à Dubaï.

Investissement Québec et le Port de Saguenay n’ont pas voulu de leur côté commenter le dossier. Investissement Québec précise continuer de promouvoir et mettre en lumière le potentiel de Saguenay auprès des entreprises étrangères et leurs filiales.

Minéraux critiques : ouvrir une usine, exploiter une mine ensuite

Les projets liés à filière batterie dans la région pourraient prendre une forme semblable au projet que caresse Lithium Universe au Québec, estime le directeur de la Table régionale de concertation minière, Benoit Lafrance.

Benoit Lafrance est le directeur de la Table régionale de concertation minière.

La société australienne souhaite ouvrir tout d’abord sa raffinerie, tout en poursuivant l’exploration minière dans des claims miniers dans le secteur de la Baie-James, pour sécuriser un approvisionnement futur.

Ce qu'on voit, les visiteurs dans la région, autant pour les fabricants de matériaux pour les batteries ou de batteries elles-mêmes, c'est qu’ils veulent avoir justement ces substances-là rapidement et puis ils ne sont peut-être pas prêts à attendre le développement d'une mine qui prend plusieurs années.

Les sociétés sont donc prêtes à s’approvisionner autrement, en attendant d’exploiter elles-mêmes une mine.