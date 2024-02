Plus de 30 000 spectateurs ont assisté au Grand prix Ski-Doo de Valcourt 

Selon le bilan provisoire des organisateurs, le Grand prix Ski-Doo de Valcourt a attiré une foule comparable à celle de l'an dernier, soit plus de 30 000 spectateurs.

Par contre, le mercure au-dessus du point de congélation a compliqué la tâche des organisateurs, qui ont dû maintenir en état les pistes de neige et de glace.

On a dû produire beaucoup de neige et puis on a dû aussi faire beaucoup de place et mettre les bouchées doubles pour en avoir encore un peu plus à cause des temps qui annonçaient , explique Guillaume Cayer-Richard.

On a commencé avec environ 17 pouces de glace. Selon moi, on va finir avec 2 ou 3.

Selon Guillaume Cayer-Richard, c'est le travail des membres de son équipe qui a permis à l'événement d'être un succès.

C'était vraiment un travail de moine qui a été fait là par Pierre Olivier Trudel pour la préparation des pistes avec son acolyte Arsène Malenfant. Sans eux, on n'aurait pas pu avoir une aussi belle expérience , explique Guillaume Cayer-Richard.

Une centaine de courses a pu avoir lieu au cours de la fin de semaine.

Beaucoup d'ambiance sur le site

Le temps doux qu'on a connu au cours de la fin de semaine a su plaire aux nombreux visiteurs, selon les organisateurs.

C'était vraiment phénoménal comme ambiance. Une fois ici à regarder les courses, la météo ne dérange plus. Ils étaient en coton ouaté, ils s'amusaient dehors. C'était vraiment super.

Guillaume Cayer-Richard affirme que la journée de samedi a été particulièrement achalandée sur le site. Les spectateurs étaient nombreux pour assister notamment aux compétitions de snowcross et de la triple couronne.

D'ailleurs, la championne Sabrina Blanchet a fait une excellente performance en remportant la victoire sur l'ovale de glace.