Des bénévoles se préparent pour les Olympiques spéciaux d’hiver du Canada à Calgary

La ville de Calgary accueillera les Jeux olympiques spéciaux d'hiver du Canada. Les bénévoles, qui aident au déroulement de l'évènement, se rassemblent pour la dernière fois avant le coup d'envoi des Jeux.

Des athlètes avec une déficience intellectuelle de partout au Canada viennent compétitionner à Calgary du 27 février au 2 mars 2024. Les grands gagnants de ces Jeux pourront intégrer l’Équipe Canada des Olympiques spéciaux.

La métropole albertaine se prépare à accueillir 1250 athlètes, entraîneurs et membres de leur équipe, ainsi qu'environ 2500 membres de leurs familles et amis. Pour bien les recevoir et assurer le bon déroulement de l'événement, l’organisation compte sur ses 1400 bénévoles spécialement formés pour l'occasion.

Karen Dommett, directrice générale des Olympiques spéciaux d'hiver du Canada 2024, estime que le recrutement de bénévoles a été assez simple. Les Jeux olympiques spéciaux bénéficient déjà de l'appui d'un grand nombre de volontaires.

De nombreuses personnes sont liées aux Jeux olympiques spéciaux et les soutiennent depuis longtemps , explique-t-elle.

Preuve à l'appui, seulement 24 heures après l'ouverture de la période d'inscription, 700 bénévoles s’étaient déjà portés volontaires, ajoute-t-elle.

La ville de Calgary est connue pour son esprit de bénévolat.

Formations spéciales pour des Jeux spéciaux

[Les bénévoles] ont suivi une formation sur la sécurité dans le sport et une autre sur l’inclusion des personnes handicapées , précise Karen Dommett. Elle espère que les formations et l’expérience des Jeux auront un impact positif sur la ville et sur ses citoyens, en matière d'accueil et d'inclusivité.

Pour Amy Tatterton, une bénévole qui s'assure notamment que tous suivent les formations, la partie la plus importante des enseignements est tout ce qui tourne autour de ce que signifie avoir une déficience intellectuelle. Quelles sont certaines de ces différences ou caractéristiques, et comment pouvez-vous soutenir [les personnes]? , donne-t-elle comme exemple.

« Le bénévolat à Calgary est absolument extraordinaire », affirme Kathy Brennan, qui donne de son temps depuis 20 ans.

Kathy Brennan, une autre bénévole, est entrée dans le monde des Olympiques spéciaux lors des Jeux spéciaux de l'Alberta qui ont eu lieu à Calgary en 2019. Elle croit que si l'événement accueille autant de bénévoles, c'est justement à cause de cet aspect formateur.

Je pense que de nombreuses personnes souhaitent comprendre comment les personnes atteintes de déficience intellectuelle fonctionnent et ce qu'elles doivent faire pour s'épanouir. C'est une véritable révélation. Et je pense que c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes se portent volontaires pour le projet.

C'est le cas de Matt Bourdot, qui a choisi de s'impliquer pour mieux comprendre la réalité de ces personnes. J’ai un collègue qui a un enfant avec des besoins particuliers, et c’est très important pour moi d’apprendre à les connaître , explique-t-il.

Le meilleur du sport

À quelques jours des jeux, la fébrilité se fait sentir et tous les bénévoles se disent excités à l’approche de l'événement.

Jouer un petit rôle en soutenant les Jeux et en créant des moments qui pourraient être les meilleurs moments de la vie de quelqu’un, c’est très important et très spécial pour moi , souligne Amy Tatterton.

Karen Dommett, la directrice générale, se dit prête. Selon elle, ces Jeux sont particuliers et représentent le meilleur du sport.