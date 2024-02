Un cours d’eau sera déplacé pour faire place aux usines de la filière batterie à Bécancour. La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour se fait toutefois rassurante : les milieux naturels touchés seront intégralement recréés et même améliorés sous la supervision des autorités environnementales.

Un canal d’irrigation pour ce qui était jadis une terre agricole et qui se trouve maintenant dans les limites du parc industriel doit être déplacé de 500 mètres pour rendre le site constructible pour une future usine. Le cours d’eau a une longueur totale de près d'un kilomètre et est situé au sud de l'autoroute 30.

La déviation sera faite en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, de Pêches et Océans Canada.

L’opération devrait coûter entre deux et trois millions de dollars. Les poissons seront pêchés et transférés dans leur nouvel habitat.

Le plan est non seulement de déplacer l'ouvrage de drainage, mais de bonifier son existence naturelle.

C'est novateur parce qu'on va améliorer l'habitat faunique. On va améliorer le côté naturel de ces cours d'eau là, fait que les aménagements qu'on va faire vont venir en en fait améliorer finalement la situation actuelle , indique le responsable de chantier à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, Marc-André Harnois.

L'organisme écologique Équiterre n'en demeure pas moins perplexe. Il aurait été plus important à ses yeux de conserver la vocation agricole des lieux et juge que ce n'est pas une bonne idée de se lancer dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Nous avons émis plusieurs critiques quant au dézonage des terres agricoles parce que, vous savez, on ne peut pas nourrir des gens avec des batteries, donc on a besoin d'avoir nos terres agricoles. Et c'est ça qu'on demande au gouvernement d'avoir une planification territoriale qui est cohérente avec les différents usages qu'elle peut en faire , estime le directeur des relations gouvernementales chez Équiterre, Marc-André Viau.

Un autre cours d’eau avait dû être dévié pour faire place à l’usine GM-POSCO et d’autres pourraient subir le même sort.

Les efforts en matière environnementale pour la filière batterie sont satisfaisants, estime le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel.

Malgré tout le scepticisme qu’il peut y avoir là, on ne fait pas de compromis au niveau de l'environnement; on respecte les normes environnementales et moi, je pense que quand on va mettre des batteries sur le marché, on va pouvoir se vanter qu'on a les batteries les plus vertes créées au monde , a déclaré l’élu caquiste.

Notons qu’un biologiste s’est joint à l’équipe de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

D'après le reportage de Louis Cloutier