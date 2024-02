Cold Road, un film à suspense entièrement autochtone tourné sur les routes des T.N.-O.

Une route isolée et enneigée, aux Territoires du Nord-Ouest, sert de décor à Cold Road, un suspense qui raconte l'histoire d'une femme autochtone qui part avec son chien pour se rendre au chevet de sa mère et qui se retrouve prise en chasse par un inconnu à bord d'un semi-remorque.

Sorti en janvier, le film du cinéaste déné Kelvin Redvers est actuellement projeté dans 18 salles de cinéma à travers le Canada, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Le tournage a eu lieu principalement à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, mais certaines scènes ont été tournées à Calgary et à Athabasca, à 145 km au nord d'Edmonton, en Alberta.

Je viens d'un endroit où il faut une éternité pour se rendre en voiture. Je pense que beaucoup de Canadiens savent qu'il faut parfois trois heures pour aller d'une ville à l'autre , souligne-t-il.

Lui-même originaire de Hay River, le cinéaste Kelvin Redvers dit qu'il rêvait de devenir cinéaste depuis son adolescence, mais qu'il voyait peu de personnes qui lui ressemblaient ou de lieux qui lui étaient familiers au grand écran.

Le cinéaste déné Kelvin Redvers raconte que son récent film, « Cold Road » est inspiré des premiers films de Steven Spielberg et des frères Coen. Photo : Radio-Canada / Aaron Sousa

Kelvin Redvers dit aimer les films à suspense des années 70 et 80 et admet s'être inspiré des premiers films de Steven Spielberg et des frères Coen, comme Duel et Blood Simple.

Selon lui, les films modernes donnent souvent l'impression d'être conçus artificiellement, avec des images de synthèse, mais il voulait que le sien revienne aux éléments fondamentaux. Ainsi, toutes les scènes extérieures ont été tournées par temps froid, y compris les séquences de cascades et les scènes d'action.

Le scénario aborde des thèmes tels que les disparitions et assassinats de femmes et de filles autochtones, mais aussi la peur de conduire seul sur une autoroute enneigée la nuit.

C'est tout ce que l'on peut imaginer quand on pense à un thriller, mais on y ajoute des éléments que l'on ne voit pas habituellement sur un écran de cinéma, comme des femmes autochtones qui jouent les rôles principaux.

L'un des attraits du film est sa distribution et son équipe entièrement autochtones. C'était important, estime M. Redvers, car c'est rare dans l'industrie cinématographique actuelle. Mais les choses commencent à changer, ajoute-t-il.

Il y a eu beaucoup de mouvement et de très bons films autochtones canadiens indépendants ont vu le jour , dit-il.

Le film met en vedette l'actrice crie et métisse Roseanne Supernault dans le rôle principal de Tracy, ainsi que le chien Caribou, dans le rôle de Pretzel. Roseanne Supernault est connue entre autres pour ses rôles dans la série télévisée Blackstone et le film Maïna, sorti en 2013.

Lors d'une entrevue à l'émission Radio Active à CBC , elle a affirmé qu'il est essentiel que des Autochtones occupent divers rôles et positions dans la création de films et d'émissions de télévision centrés sur des récits autochtones.

L'actrice crie et métisse Roseanne Supernault considère qu'il est essentiel d'inclure les Autochtones dans la création de films et d'émissions de télévision centrés sur les récits autochtones. Photo : Radio-Canada

Lorsque nous racontons nos histoires, nous apportons nos esprits, notre énergie, nos ancêtres et ils sont présents avec nous , explique Mme Supernault.

Je pense que Cold Road, à bien des égards, peut servir de modèle de la façon dont le cinéma autochtone peut être abordé, présenté et se manifester.

Depuis la sortie du film le mois dernier, les réactions ont été intenses, rapporte Kelvin Redvers. Il dit avoir entendu des histoires de spectateurs se cachant sous leur capuchon et sautant de leur siège en regardant le film. Une femme aurait même failli casser la main de son mari à force de la serrer, dit-il.

On fait des films pour que les gens ressentent quelque chose et vivent une expérience, et je pense que c'est ce que nous avons réussi à faire , conclut M. Redvers.

Le film sortira sur les plateformes numériques dans le courant de l'année.

Avec les informations d'Aaron Sousa et des émissions Radio Active et Daybreak Alberta