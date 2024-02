Les actifs de Tergeo seront mis en vente dès vendredi

Des acquéreurs intéressés par les actifs de Tergeo devraient pouvoir déposer une requête dès vendredi pour tenter de mettre la main notamment sur les bâtiments et sur les équipements de cette entreprise auparavant connue sous le nom d'Alliance Magnésium.

Tergeo a annoncé en septembre dernier qu'elle s'était placée à l'abri de ses créanciers.

Dans son plus récent rapport, le contrôleur Raymond Chabot, qui a pris en charge les actifs et les finances de Tergeo, indique qu' à ce jour, une dizaine d’acquéreurs et d’investisseurs potentiels ont communiqué avec le contrôleur pour manifester leur intérêt quant à l’acquisition d’une partie ou de l’ensemble des actifs .

Un processus de sollicitation d'investissement et de vente (PSIV) a été élaboré pour définir comment les propositions et les offres seront traitées. Ce processus en deux phases débutera le 16 février. Le contrôleur prévoit recevoir les premières offres pour l'acquisition des actifs de Tergeo au plus tard le 15 avril.

Publicité

Le processus d'attribution finale des actifs pourrait avoir lieu au mois de juillet prochain.

Un incident sur le site de Val-des-Sources

Le rapport fait également mention d'un incident survenu le 21 décembre aux installations de Val-des-Sources. La pompe principale du système d’osmose inversée a fait l’objet d’un bris, causant l’arrêt complet du traitement de l’eau d’un des bassins , relate le rapport.

Cet incident a mené au gel des canalisations, ce qui a empêché la remise en service du système d'osmose inversée durant plusieurs semaines.

Nous avons obtenu la confirmation des consultants en environnement que, malgré l’arrêt du système d’osmose du 21 décembre 2023 jusqu’à la mi-avril 2024, le risque de débordement des bassins d’eau demeure faible , mentionne le rapport. Le ministère de l'Environnement est également tenu au fait de l'évolution de la situation .