Une 40e édition satisfaisante pour Saguenay en neige malgré une fin par temps doux

La 40e édition de Saguenay en neige prend fin dimanche au parc de la Rivière-aux-Sables, à Jonquière, avec beaucoup de satisfaction pour l'organisation.

Le premier week-end d'activités a été particulièrement populaire.

Beaucoup de satisfaction, très heureuse, surtout d'avoir eu un aussi fort achalandage. C'était incroyable, surtout la semaine dernière avec le soleil qui était avec nous. On a eu un fort appui du public aussi. Cette année, ce n'était pas évident d'organiser un 40e avec toutes les idées qu'on avait, puis les transposer dans la réalité. Mais vraiment, ç’a été une grande réussite. On est vraiment heureux de la quantité de personnes qui nous ont amené des commentaires aussi positifs , a partagé la directrice générale de Saguenay en neige, Christine Basque.

Christine Basque est la directrice générale de Saguenay en neige. Elle est accompagnée par les mascottes M. Flocon et Desneiges.

La soirée d'ouverture avec le feu d'artifice et le spectacle du duo 2Frères a permis d'attirer une foule record.

Il n’a cependant pas été possible de chiffrer le nombre de festivaliers qui se sont présentés sur le site lors des 11 jours de festivités.

Malheureusement, cette année, on devait aller en études d'achalandage. L'étude d'achalandage est faite d'ordinaire tous les cinq ans. Évidemment, les difficultés financières ont fait qu'on a dû faire des choix difficiles. On a préféré miser sur nos 40 ans et la gratuité des événements. Mais je peux vous dire qu'il y a énormément de personnes qui m'ont dit : "Moi, ça fait 20 ans que je viens à Saguenay en neige et je n'ai jamais vu autant de personnes sur le site" et je les crois , a poursuivi celle qui est présente depuis six ans.

Année après année, Saguenay en neige présente son concours de sculptures.

L'organisation dit ne pas avoir trop souffert du temps doux et de la pluie des derniers jours. Selon Christine Basque, l'appui et la participation de la population révèlent l'importance de maintenir de telles activités gratuites l'hiver.

[On voit l’avenir] avec beaucoup d'espoir, avec une vision concrète des moyens qui seront disponibles à la disposition des événements qui offrent des gratuités comme le nôtre et qui sont tant attendus chaque année. On amène les enfants jouer dehors et les familles, alors je pense qu’il faut miser sur ces événements-là qui offrent des gratuités , a-t-elle conclu.

Avec les informations de Mélanie Patry