Val-d’Or a fêté l’hiver... malgré tout

Les températures printanières et la pluie n’ont pas freiné complètement les activités de l’Hiver en fête de Val-d’Or, qui a tenu sa 24e édition au cours du week-end.

Si la journée pluvieuse de samedi a généré un achalandage beaucoup moins élevé qu’à l’habitude, les foules étaient de retour dimanche sur le site de la Cité de l’Or.

Dans les circonstances, on a quand même eu une belle journée samedi, précise le coordonnateur de l’Hiver en fête, Luc Lavoie. On a été surpris du nombre de gens qui se sont déplacés, mais c’est sûr qu’ils restaient moins longtemps. Quand ton habit de neige est tout mouillé, c’est dur de rester au chaud. Aujourd’hui (dimanche), la météo est parfaite et il a des gens partout sur le site. On sent qu’ils sont heureux.

Ouvrir en mode plein écran L'Hiver en fête à Val-d'Or a attiré de nombreuses familles, avec leurs enfants qui ont profité de la glissade sur tube. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Luc Lavoie admet que la météo a rendu la tâche des bénévoles beaucoup plus épuisante et stressante au cours du week-end, afin de garder le site fréquentable.

Je suis surtout content qu’on n'ait annulé aucune activité, note-t-il. On a réussi à tenir tous nos engagements, mais il a bien sûr fallu réajuster beaucoup de choses.

Pour l’organisation, il n’est pas question de revoir la formule, malgré les aléas de Dame nature.