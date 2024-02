Le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick aimerait que le gouvernement provincial en fasse plus pour réaliser ses promesses de protéger les ressources en eau.

Il y a plusieurs années, la province a annoncé sa stratégie de l’eau 2018-2028.

Le plan de 10 ans est axé sur la protection de l’eau potable, la gestion des bassins hydrographiques, la préservation des écosystèmes comme les terres humides, et le partage de connaissances sur l’eau.

Dans un rapport d’étape produit en janvier, le gouvernement indique que 14 des 35 mesures faisant partie du plan ont été accomplies. Cinq sont classées en cours , 12 sont entamées et quatre sont à venir .

Beverly Gingras, directrice exécutive du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, ne cache pas son inquiétude quant aux cinq prochaines années. Elle espère qu’on n’aura pas de mauvaises surprises en 2028.

Beverly Gingras est directrice exécutive du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick.

Elle ne croit pas, par exemple, que la province s’affaire à mieux comprendre la perspective autochtone et [...] l’intégrer dans les questions liées à l’eau , comme on le promet dans le plan. Cette mesure est classée en cours .

Ils n’ont certainement pas fait ça , croit Beverly Gingras.

Elle déplore aussi que certaines promesses aient été diluées. L’automne dernier, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a fait un examen interne de la stratégie sur l’eau, pour s’assurer qu’elle demeure pertinente en vue de son achèvement en 2028 , dit le gouvernement.

La formulation de l’une des mesures promises, celle de modifier des lois afin d’étendre la protection des terres humides côtières, a quelque peu changé, note Beverly Gingras.

À présent, on étudie les possibilités d’accroître la protection des zones côtières, y compris les terres humides .

L'eau du lac Unique au Nouveau-Brunswick, photographié le 18 septembre 2020, a pris la couleur des algues bleu-vert.

On promettait aussi d’étudier les causes de la prolifération des algues bleu-vert et créer un plan d’action global à long terme pour réduire leur présence. Selon Beverly Gingras, il n’est pas clair combien de travail a été fait au sujet de ce problème croissant, aggravé par le réchauffement des eaux.

Enfin, la porte-parole du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick aimerait que la province reprenne le dialogue avec les nombreux groupes environnementaux qu’elle a consultés dans le passé.

J’aimerais qu’ils reviennent s’assoir à la table, renouent avec les gens qui les ont aidés, au départ, à élaborer la stratégie, pour qu’on ait des conversations ouvertes et honnêtes au sujet d’où ils en sont dans la poursuite de leurs objectifs , déclare Beverly Gingras.

Selon le rapport d’étape de janvier du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, on retrouve parmi les 14 mesures terminées les actions suivantes :

avoir un programme de surveillance de la qualité des eaux récréatives dans les parcs provinciaux;

publier des cartographies plus exactes des terres humides;

évaluer les exigences pour un permis d’usage de pesticides dans le secteur agricole;

poursuivre la mise en place de compteurs d’eau pour les utilisateurs industriels d’eau

produire un rapport initial sur l’état actuel de la qualité de l’eau dans les lacs et les rivières du Nouveau-Brunswick;

créer un plan visant à établir des portails de données sur l’eau.