La météo fait la vie dure aux skieurs du Championnat SEMAC

Malgré le temps doux et des conditions de neige très difficiles, les skieurs alpins ont pu prendre part aux épreuves du Championnat SEMAC, disputées au cours du week-end aux monts Kanasuta et Vidéo.

Près de 150 athlètes de la Côte-Nord, de la Mauricie, du Saguenay-Lac-St-Jean, de l'Est du Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue étaient de la partie.

Ils ont notamment dû composer avec une piste très endommagée par le temps doux et la pluie, samedi, au Mont-Kanasuta de Rouyn-Noranda.

C’était acceptable vendredi, mais samedi matin, c’était l’enfer, souligne Alexandre Mercier, directeur de l’épreuve pour la SEMAC. La neige était molle et, avant même le début, ça creusait au niveau des portes. Les athlètes ont dû travailler fort sur le parcours. On avait l’option d’annuler dans nos têtes, mais c’était le dernier recours. On a plutôt fait des ajustements pour les courses en après-midi.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Mercier, directeur de l'épreuve pour la SEMAC. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Des températures un peu plus froides et un peu de neige ont permis de sauver la mise dimanche au Mont-Vidéo, au grand soulagement du directeur général, Fabien Garant.

On a beaucoup prié!, lance-t–il. C’est sûr qu’on a un peu douté. On a damé la piste mardi et mercredi quand les conditions étaient correctes, pour ensuite la condamner pendant trois jours pour qu’elle soit prête pour la compétition. Pour des courses, ça prend une surface plus dure que pour le public en général. La pluie a pu nous aider un peu à la durcir.

Malgré le casse-tête du week-end, Alexandre Mercier trace un bilan positif de la compétition.