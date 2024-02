Avis d’ébullition : Sherbrooke procède à de nouveaux tests dimanche

L'avis de faire bouillir l'eau est maintenu dans 19 000 foyers de Sherbrooke dimanche. La Ville effectue de nouveaux tests dimanche sur le réseau.

Un deuxième échantillonnage est réalisé à 20 endroits dans le secteur visé. Nous attendons des résultats potentiellement en milieu de soirée qui pourraient nous permettre d'avoir une bonne mesure de la qualité de l'eau qui est actuellement là dans le réseau , explique Jean-Pierre Fortier, le chef de la division de la gestion des eaux et de la construction à la Ville de Sherbrooke.

Il affirme toutefois que les citoyens touchés peuvent s'attendre à devoir faire bouillir l'eau pendant une minute encore jusqu'à mardi.

Ça pourrait se rendre jusqu'à demain, jusqu'à après-demain. C'est vraiment jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, on suit la situation d'heure en heure et dès qu'on va pouvoir lever l'avis d'ébulition, vous allez être informés.

La Ville invite d'ailleurs les Sherbrookois à s'abonner aux notifications mobiles pour être informés immédiatement de la levée de l'avis de faire bouillir l'eau.

L'avis de faire bouillir l'eau toujours en vigueur dans plusieurs secteurs de Sherbrooke complique la tenue de certains événements.

C'est le cas d'un tournoi de basketball qui se déroule à l'École secondaire du Triolet. En tout, 63 équipes sont sur place. Frédéric Carrière, responsable adjoint de l'Omnium de basketball des Harfangs, explique qu'il a fallu agir vite.

On s'est empressés de condamner tous nos abreuvoirs dans l'école, on a avisé les parents, les spectateurs et les athlètes de vider leur bouteille d'eau réutilisable et on est allés acheter des caisses d'eau.