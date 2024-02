La Table de réflexion sur l’avenir de la forêt québécoise dans la région le 27 février

La Table de réflexion sur l'avenir de la forêt québécoise s’arrêtera au Saguenay-Lac-Saint-Jean le mardi 27 février.

C’est ce qu’indique un communiqué de presse du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) transmis dimanche.

Le lieu de l’événement n’a cependant pas été précisé.

La première région visitée sera le Bas-Saint-Laurent, le 13 février, alors que le dernier arrêt se fera le 3 avril en regroupant les régions de Montréal et de la Montérégie. Il y aura également une rencontre spécifiquement avec les communautés autochtones le 15 février.

Une rencontre nationale de réflexion viendra clore le tout le 11 avril.

La tenue de ces consultations partout au Québec avait été annoncée l’automne dernier. Elles viseront à élaborer une vision commune et déterminer des solutions d'avenir pour optimiser la gestion des forêts du Québec, notamment pour permettre l'adaptation aux changements climatiques et pour assurer la pérennité de la forêt.

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec

Le régime forestier, en vigueur depuis 2013 et qui a été modifié à l'automne 2020, pourrait profiter de nouvelles mesures issues des consultations.

S'il y a un consensus, c'est que le statu quo n'est plus possible. Je me réjouis de l'engouement que génèrent déjà les Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt et je remercie l'ensemble des participants et participantes de se prêter à cet exercice , a partagé la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Une inquiétude des travailleurs

La semaine dernière, des représentants de quatre grandes centrales syndicales avaient tenu une conférence de presse à Jonquière, car ils estimaient que les travailleurs forestiers étaient ignorés dans les sujets proposés.

Les représentants syndicaux des quatre centrales syndicales ont rencontré la presse mardi matin.

Le syndicat Unifor, les Métallos, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) et la Fédération de l'industrie manufacturière avaient uni leurs voix pour dénoncer les thèmes qui seront abordés à ces rencontres.

Selon le communiqué, les sujets à l’ordre du jour sont l'aménagement durable et la productivité des forêts, l'approvisionnement en bois, la conciliation des usages, le développement économique et les retombées régionales ainsi que les partenariats autochtones.

Toujours pas de stratégie sur le caribou

Rappelons également que la stratégie de protection du caribou, prévue en juin 2023, n’a toujours pas été déposée pour consultation par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Elle a été retardée pour tenir en compte les superficies affectées par les feux de forêt majeurs de l’été dernier.

La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards avait fait le tour des régions concernées.

La stratégie de protection doit se baser sur le rapport de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards qui a été remis en août 2022. Cette commission avait tenu des audiences dans les régions concernées au printemps 2022.