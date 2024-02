« Attaquer Rafah ne peut conduire qu’à un véritable massacre »

Une population en détresse qui vit dans des abris de fortune, sur les trottoirs, au milieu des immondices. Un hôpital incapable de gérer l’afflux de malades et de blessés, où les médecins sont obligés de laisser les mourants s’éteindre dans d’atroces souffrances, faute de morphine et de sédatifs.

Attention : ce texte contient des passages qui pourraient choquer certains lecteurs.

Le médecin anesthésiste-réanimateur Raphaël Pitti a témoigné ce dimanche, à l’émission Tout terrain, en entrevue avec Janic Tremblay, d’un désastre humanitaire de très grande ampleur à Rafah, où il a conduit, du 22 janvier au 6 février, une mission médicale humanitaire sous l'égide de la PalMed, l’association des médecins palestiniens en Europe.

Le médecin Raphaël Pitti revient d'un séjour éprouvant à Gaza, où les hôpitaux, surchargés, manquent de tout.

Il s'est rendu en Syrie en 2012, puis en Ukraine en 2022, mais n'a jamais été autant interpellé personnellement et émotionnellement .

Cette population a été forcée de se déplacer très rapidement, ne pouvant rien emporter avec elle. Elle se retrouve dans cette ville de 250 000 habitants qui en accueille maintenant 1,4 million. Il n’y a pas un seul endroit, il n’y a pas une seule place libre qui ne soit occupée par des gens , raconte-t-il, la voix étranglée par l’émotion.

Il décrit une situation épouvantable, où les gens sont constamment à la recherche d’eau et de nourriture. Il vient de pleuvoir, ils sont sales. Ils sont dans une situation de très très grande précarité, totalement misérable.

Une image satellite de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, prise par l'entreprise américaine Planet Lab, le 14 janvier 2024.

Le chaos à l'hôpital

L’hôpital européen de Rafah, où le Dr Pitti était déployé avec ses collègues, est dans une situation tout aussi catastrophique. Surpeuplé, il est impossible d’y organiser le moindre triage et de fournir des soins adéquats, raconte-t-il.

3000 personnes se trouvent actuellement dans l’hôpital. Ils ont investi tous les couloirs, les paliers d’escaliers, en faisant pendre des draps pour préserver leur intimité. C’est un grand chaos, bien évidemment. Je suis professeur de médecine d’urgence et de catastrophe, je n’ai jamais vu une telle situation , poursuit-il.

En plus de pathologies saisonnières et chroniques, des pansements à refaire, l’hôpital doit aussi gérer un afflux constant de personnes blessées par les bombardements, les tireurs embusqués, et les drones. Et de morts aussi, qui sont amenés à l'hôpital pour obtenir un certificat de décès, ajoute-t-il.

Les soins se font à même le sol. J’ai essayé de mettre en place un tri à l’extérieur de l’hôpital, c’était impossible. Les médecins sont débordés, épuisés. Le chef du service des urgences est comme un zombie.

Le médecin raconte comment, trois jours avant de quitter Rafah, il a dû amputer le bras gauche d’un enfant de trois ans, ainsi que ses deux jambes. Quel est son avenir dans ce monde-là? , s’indigne-t-il.

Il a assisté, impuissant, à l’agonie d’une jeune femme, blessée à la tête par un tireur israélien embusqué. Ces tireurs d'élite visent toujours la tête, ce qui provoque des traumatismes de la face ou du crâne très importants, et alors les blessés sont condamnés, détaille-t-il.

La jeune femme convulsait, je l’ai vu taper de la main comme pour appeler , se souvient-il, ému. J’ai demandé à mes collègues de la sédater, mais malheureusement ce n’était pas possible. En l'absence de morphine et de sédatif, ces blessés sont mis dans un coin des urgences, où ils meurent sans accompagnement.

Une famille palestinienne dans un campement de fortune, à Rafah, dans le sud de Gaza, à la frontière égyptienne, le 10 février 2024.

Une population sous tension extrême

Autour de l’hôpital, la situation est tout aussi chaotique. Des enfants rentrent, prennent des gants et des seringues dans les chariots d’urgence, font des ballons et organisent des batailles d’eau, raconte le médecin. Les adultes, désœuvrés, s’agglutinent à la moindre dispute, qui se transforme rapidement en émeute. Le Dr Pitti raconte comment il a vu un homme échapper de peu à un lynchage. Un garde de l’hôpital a tiré des balles en l’air pour disperser la foule .

Si on continue comme ça, il va y avoir une énorme émeute, ils vont peut-être vouloir forcer la frontière pour passer en Égypte , s'inquiète-t-il.

Il se dit bouleversé par la déclaration de Benyamin Nétanyahou, qui a annoncé vouloir lancer une offensive militaire sur Rafah.

On peut faire un procès d’intention de massacre, de génocide, il ne peut pas en être autrement. Il est impossible que dans cette nasse que représente Rafah, on puisse distinguer les gens du Hamas du reste de la population. Ça ne peut être qu’un véritable massacre.

Il y a pire que de tuer un homme, c’est de lui retirer sa dignité humaine et c’est exactement ce à quoi vous assistez à Rafah , insiste-t-il.

Pour lui, l’heure est au cessez-le-feu immédiat. Il fait le constat d'un échec de l'armée israélienne, pourtant l'une des plus puissantes du Moyen-Orient.