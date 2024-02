La créatrice de mode inuit April Allen à la Fashion Week de New York

La créatrice de mode April Allen, originaire de Rigolet, au Labrador, présentera ses créations à la prestigieuse Fashion Week de New York, dimanche soir.

Des mannequins autochtones de Nunatsiavut venu avec elle à Manhattan défileront pour présenter les créations de sa marque de vêtements Stitched by April.

C’est comme un rêve qui devient réalité que de participer à la Fashion Week de New York. C’est important d’assurer la représentation authentique des Inuit et des mannequins autochtones , dit April Allen.

April Allen précise qu'elle ne travaille pas souvent avec des mannequins professionnels, mais voulait absolument se faire accompagner par des mannequins autochtones pour la Fashion Week de New York. Photo : Gracieuseté : April Allen/Alana Paterson

La Fashion Week de New York est un événement de mode de renommée internationale qui a lieu à Manhattan deux fois par an, en septembre et en février.

En plus de valider sa marque de vêtement et de contribuer à son authenticité, l’invitation à cet événement permet aussi d’offrir des occasions pour développer la carrière de mannequins de sa communauté, affirme April Allen.

Ça fait chaud au cœur de voir tous les progrès de la représentation autochtone , poursuit-elle.

Mère et fille sur la passerelle

Raeann Brown est l’une des cinq femmes de Nunatsiavut qui participeront au défilé de mode. C’est la première fois qu’elle montera sur une passerelle.

Lorsque son amie l’a contacté pendant la période des Fêtes pour lui passer le message que April Allen l’avait dans sa mire pour porter ses créations à la Fashion Week de New York, elle n’en croyait pas ses oreilles.

Raeann Brown a, dans un premier temps, refusé, débordée par ses obligations professionnelles. Elle a plutôt proposé à l’équipe d’engager sa fille Billie à sa place, et la suggestion a été retenue.

Récemment, Raeann Brown a changé d’idée et a décidé de prendre part à l’événement. Je ne voulais pas manquer l'occasion de la voir à la Fashion Week de New York , dit la fière maman.

Mère et fille défileront ainsi ensemble, à New York. Il y a quelques semaines, elles ont aussi fait une séance photo pour April Allen.

Place à la représentation autochtone

Samedi, les créations d'April Allen brillaient de mille feux sur l’un des panneaux d’affichage de Times Square, en prévision du défilé.

April Allen, à Time Square, le 10 février 2024. Photo : Gracieuseté : April Allen/Alana Paterson

Certaines créations qu’elle présentera dimanche soir ont déjà été montrées à la plus récente Vancouver Indigenous Fashion Week (VIFW), mais d’autres sont nouvelles.

Puisqu'elle coud la grande majorité de ses morceaux à la main et que très peu de temps s'est écoulé entre la l'événement de Vancouver et de New York, April Allen dit avoir eu peu de temps à consacrer à la création.

Afin d’être prête pour la Fashion Week de New York, elle a travaillé sans relâche pendant la période des fêtes.

Parmi les nouveaux morceaux qui n’ont pas été vus à Vancouver, on compte notamment une robe en peau de phoque, des robes en cuir et des bottes.

April Allen a aussi conçu une robe de soirée à la présentatrice de son défilé. C’est une robe en cuir ornée de peau de phoque et de fourrure de renard argenté. Elle est vraiment magnifique , s’exclame la créatrice de mode.

Elle a aussi conçu une paire de bottes pour l’actrice Kali Reis, qu’elle a portée lors de son passage au The Kelly Clarkson Show.