Un 70e Carnaval de Québec sous des températures printanières

Les années se suivent et ne se ressemblent pas au Carnaval de Québec. Si en 2023, le froid polaire avait causé des maux de tête à l’organisation (-42 degrés Celsius), cette année, ce sont plutôt les températures printanières (+5 degrés Celsius) qui ont bloqué l’accès à plusieurs infrastructures éphémères comme le palais de Bonhomme.

Mais « malgré les fermetures on remarque un plus grand achalandage », fait savoir la directrice générale de l'événement, Marie-Eve Jacob.

En sa dernière journée de festivités, le Carnaval de Québec a donc pris la décision de fermer le palais de Bonhomme par mesure de sécurité alors que les averses de pluie ont rythmé la journée de dimanche et que le mercure oscillait entre 0 et 3 degrés Celsius.

Plus tôt cette semaine, l’organisation a fermé aussi son dôme de glace pour des raisons similaires.

Le dôme a fermé prématurément en raison de la météo.

Les changements climatiques et les hivers plus doux seront à surveiller dans les prochaines années, mais la directrice générale se réjouit en attendant des semaines festives qui viennent de se conclure.

Des sites ont fermé, mais la température douce a attiré. Autant la première fin de semaine que la dernière, nos chiffres sont en augmentation donc le temps doux pour les Carnavaleux a été avantageux , a précisé Mme Jacob.

On a senti que la ville était carnavalesque avec 5 sites. On sentait l'énergie partout en ville, c'est notre grande fierté.

Des activités appréciées du public

Le directeur de la programmation du Carnaval de Québec, Jérôme Déchêne, a souligné le spectacle d’ouverture à grand déploiement qui a réuni 50 artistes et attiré des milliers de personnes à la place Jean-Béliveau.

Parmi les nouveautés, l’organisation tire un bilan positif de la Cité de glisse. Au rang des bris de convention, Cité de glisse a transformé trois côtes en glissades urbaines, un rêve que nous caressions depuis plusieurs années a ajouté le directeur de la programmation.

C'était l'une des nouvelles attractions du Carnaval de Québec, «Gougoune et doudoune», située à l'Espace 400, qui proposait des activités d'escalade ours géant.

On ne peut pas passer sous silence le grand retour du Bal de Bonhomme, qui a affiché complet ainsi que les deux Défilés de nuit qui ont été magiques, rassemblant des milliers de spectateurs, autant sur les trottoirs que sur leur balcon ou leur escalier , a ajouté Jérôme Déchêne.

Le premier défilé de nuit se déroulait sur la 3e avenue, dans Limoilou.

18 jours de festivités

Ce 70e Carnaval de Québec était aussi une version prolongée de 18 jours au lieu de 10. À savoir s’il a attiré plus de Carnavaleux, il est encore trop tôt pour le dire. L’organisation s’attend à avoir des chiffres seulement au printemps.

Cette année, on rajoutait des sites et une semaine, donc ça a été un défi au niveau de l'équipe. […] Ça a vraiment été un défi organisationnel , reconnaît Mme Jacob. Cette formule était toutefois consacrée au 70e anniversaire et ne sera pas répétée l'an prochain.

Plusieurs commerçants ont d'ailleurs indiqué à Radio-Canada dimanche que la formule prolongée du carnaval n’aura pas été si bénéfique pour les affaires. C’est le cas de Patricia Rolin, propriétaire du restaurant Au petit coin Breton sur la rue Saint-Jean.

Patricia Rolin considère que cette édition ressemble aux précédentes, la fin de semaine supplémentaire n’aura pas été particulièrement bonne . Ça ressemblait à une autre fin de semaine d’hiver en janvier , affirme-t-elle.

Les festivités ont pris fin avec un bon bain de neige.

Le rendez-vous est déjà donné pour l’année prochaine. Le 71e Carnaval se déroulera du 7 au 16 février 2025.

Avec des informations de Valérie Cloutier et Jérémie Camirand