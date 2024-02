La Malbaie veut freiner l’exode des jeunes

Amélie Bergeron a quitté Québec pour La Malbaie et Joannie Belisle, quant à elle à délaisser Sherbrooke au profit de la municipalité de Charlevoix pour les opportunités d’affaires. Un choix qu'elles ne regrettent pas, bien au contraire. Mais ce sont des exceptions qui confirment la règle, les jeunes délaissent encore les régions pour la vie urbaine.

En effet, la proportion des jeunes dans la population en âge de travailler n’a pas cessé de décroître depuis 1986 au Québec, selon une étude menée par Place aux jeunes en région.

Cette situation se fait d'autant plus sentir hors des grands centres qui peinent à les retenir ou les attirer. Le poids démographique des jeunes en âge de travailler dans la MRC de Charlevoix-Est a reculé de 22 % durant la période couverte par l'étude. Par exemple, les reculs à Québec et à Montréal ont été respectivement de 12,1 % et 8,5 %.

Ça me préoccupe énormément , mentionne le maire de La Malbaie, Michel Couturier en entrevue.

Ça parle cette étude-là. Il y a quand même des diminutions importantes. Il indique que Charlevoix-Est travaille fort afin de renverser cette tendance. Il souhaite rendre sa municipalité plus attrayante pour tous.

Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes, mais c'est aux dépens de quelle région? , se questionne-t-il. Ce que je crains, c'est que les régions deviennent en compétition encore entre elles. Est-ce qu'on va s'arracher les jeunes, les jeunes de Montréal ?

Accueillir, mais avec peu de logements

Je pense que l'immigration est quand même importante, mais elle a aussi son lot de défis aussi, l'immigration, on le voit là, les logements, comment on accueille? , fait valoir le maire.

Selon l’étude menée par Place aux Jeunes en région, c’est d’ailleurs le manque de logis disponibles qui freine considérablement le renversement de cette tendance.

Malgré un certain engouement pour la vie à l'extérieur des centres urbains dans les dernières années, plusieurs régions perdent des jeunes par manque de logements disponibles, selon Frédéric Raymond, directeur général de Place aux jeunes en région.

On a devant nous un frein majeur qui est la crise du logement , dit-il. Si la personne n'arrive pas à se trouver un logement, elle ne pourra pas s'y établir.

En 2023, 700 jeunes accompagnés par l'organisme n'ont pas été en mesure de s'établir dans la région qu'ils avaient choisie, faute de logements. Ils ont dû se tourner ailleurs, parfois, vers les grandes villes.

Il faut vraiment travailler ensemble, il faut que les mesures et les programmes soient adaptés au niveau local et régional si on veut que ça fonctionne ajoute M. Raymond.

Une quarantaine de nouveaux logis seront d'ailleurs construits en plein cœur de La Malbaie pour remédier en partie à ce problème.

La préfète de la MRC Charlevoix-Est, Odile Comeau, demeure positive pour l'avenir de sa région, car les projets se multiplient pour attirer les jeunes. La région peut compter aussi sur une école flambant neuve et l'hôpital va être agrandi prochainement, des éléments non négligeables croit Mme Comeau.

Même si les exemples sont rares, Amélie Bergeron et Joannie Belisle démontrent que les opportunités sont possibles.

Je pense que ça vaut la peine de s'y aventurer , fait valoir Joannie Belisle.

