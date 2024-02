La Coupe Grey à Saguenay pour le Super Bowl

Plusieurs activités sont prévues dans la région pour souligner le 58e Super Bowl, le moment culminant de la saison de football américain. À Saguenay, la population est invitée à l'École secondaire des Bâtisseurs - Édifice Jonquière pour la Soirée Super Bowl.

Les amateurs qui se rendront sur place pourront voir la Coupe Grey, remportée par les Alouettes de Montréal en 2023. Le joueur Hénoc Muamba des Argonauts de Toronto sera également sur place.

L’Association de football mineur de Jonquière, qui chapeaute l’événement, s’attend à plus de 200 participants. Environ 150 billets sont encore disponibles.

Comme l'explique le directeur général de l'association, Guillaume Simard, les fonds amassés à l'occasion de l'événement reviendront aux jeunes athlètes de Jonquière.

C’est notre troisième année d’existence à l’Association de football mineur et on commence à voir de plus en plus d’engouement pour le football et le flag football, a-t-il expliqué. Donc, on amasse des fonds avec cet événement-là pour poursuivre notre progression. L’achat de matériel est vraiment essentiel pour qu’on puisse continuer de servir les jeunes de Saguenay, Jonquière et les alentours, en flag football et en football.

Il y a une effervescence, on le sent vraiment beaucoup. C’est un sport qui a une grosse recrudescence.

Selon Guillaume Simard, en plus de plaire aux amateurs de football, le Super Bowl est aussi un événement rassembleur. C’est aussi pour les néophytes, ceux qui ont envie de vivre l’ambiance d’une partie, d’écouter quelque chose de vraiment intéressant, a-t-il ajouté. Nous, notre événement sera familial.

Rassemblement à Alma

Le comité Super Bowl d'Alma organise également sa traditionnelle soirée au restaurant la Cage avec la présence du joueur de l'Université McGill almatois, William Langlais.

L'organisme amasse chaque année des dizaines de milliers de dollars qui sont ensuite remis aux jeunes qui pratiquent le football dans la MRC Lac-Saint-Jean Est.