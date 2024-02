La crise du logement freine l’installation de jeunes en région

L'organisme Place aux jeunes en région rapporte que le nombre de migrations ratées de jeunes de 18 à 35 ans en raison de la difficulté à trouver un logement en région s'élève à plus de 700 dans l'ensemble de la province pour l’année 2023.

En 2021, le nombre de ces migrations avortées s’élevait aux alentours de 500, selon l'organisme. On voit que c’est en augmentation , observe Frédéric Raymond, directeur général de Place aux jeunes en région, à l'émission Même fréquence. (Nouvelle fenêtre)

Pour le Bas-Saint-Laurent, il estime que l’an dernier, une trentaine de jeunes professionnels n'ont pas pu s'y établir en raison de la pénurie de logements. Même chose pour une vingtaine de jeunes qui n'ont pas pu concrétiser leur projet en Gaspésie.

De ne pas trouver de logement, c'est ça qui va les arrêter de pouvoir venir s'installer en région. Le logement, c’est un besoin de base. Si on n'a pas ça, il ne peut pas y avoir d'établissement.

La période pandémique a donné lieu à une augmentation de 20 % des jeunes qui ont utilisé nos services et ont migré en région [...]. Mais la difficulté de trouver des logements fait en sorte que ça limite le monde qu'on pourrait amener en région , explique M. Raymond.

La difficulté à trouver un logement n'aide pas les jeunes à s'établir en région, observe l'organisme Place aux jeunes en région.

L’organisme dénonce les répercussions sociales et économiques de ces rendez-vous manqués. Selon une étude réalisée par la firme Aviseo pour Place aux jeunes en 2023, chaque migration entraînerait des retombées économiques annuelles de 131 000 $ pour le milieu.

S'adapter aux réalités locales

Frédéric Raymond demande aux différents paliers de gouvernement d'adapter leurs mesures pour stimuler la construction de logements.

Il faut s'assurer que les actions, les politiques, les programmes qui vont être mis en œuvre puissent être adaptés de façon locale et régionale , mentionne M. Raymond.

Frédéric Raymond, directeur général de Place aux jeunes en région, estime que l'équation est claire: pas de logement, pas d'établissement.

Il explique que dans le Bas-Saint-Laurent, les problématiques de Rimouski ne sont pas les mêmes que celles de Matane ou d'Amqui.

Il faut que les programmes, les actions qui vont être portées, soient différents d’un territoire à l'autre.

Bien que les autorités municipales aient peu d’autorité en matière de logement, elles ont une responsabilité en matière de réglementation, rappelle M. Raymond. Il donne l’exemple de la tendance à favoriser la construction de petits logements.

Pour une famille de deux adultes et deux enfants, un trois et demi, ça ne fait pas l'affaire. Donc il faut que les municipalités aussi aient ça en tête et fassent en sorte que les prochaines constructions puissent répondre à une demande réelle du milieu , estime-t-il.

Des jeunes prêts à faire le saut

Martin Poirier, agent de Place aux jeunes en région dans Rimouski-Neigette, revient de Montréal, où il participait à la Semaine des régions. Il dit avoir rencontré des jeunes intéressés à migrer, dont des médecins diplômés, des pharmaciens et de jeunes couples.

C’est la notion de qualité de vie et l’accès à la propriété qui les attirent en région , souligne-t-il en entrevue au Téléjournal Est-du-Québec.

L'agent de migration de Place aux jeunes en région dans Rimouski-Neigette, Martin Poirier, affirme qu'il a accompagné 82 migrations réussies sur son territoire l'an dernier.

Or, bien que l’agent remarque que l’engouement pour les régions observé pendant la pandémie est toujours présent, c’est l’entrée sur le territoire qui demeure difficile.