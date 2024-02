Des athlètes ténois sans passeport alors que les Jeux d’hiver de l’Arctique approchent

Au moins 30 athlètes ténois n’ont toujours pas de passeport pour voyager à Palmer, en Alaska, aux États-Unis, où se tiennent les Jeux d’hiver de l’Arctique 2024, affirme Rita Mercredi, la cheffe de mission pour les Territoires du Nord-Ouest.

Il est très difficile pour certains, dans les communautés [éloignées], d’avoir accès à des documents administratifs dont ils ont besoin et aux services dont ils ont besoin pour remplir le formulaire de demande de passeport , explique Rita Mercredi.

Elle ajoute que Sport North, l’organisateur des jeux a déployé plusieurs outils de communication pour rappeler aux membres des équipes qui ont besoin de faire une demande de passeport, incluant des courriels.

Cependant, Sifera Kenny Takazo, originaire de Délı̨nę à plus de 530 km au nord-ouest de Yellowknife, a perdu son téléphone il y a six semaines et a donc manqué les courriels de rappel. Ces circonstances ne seraient pas un problème si la jeune athlète de 15 ans ne vivait pas à des milliers de kilomètres d’un point de service de passeport.

Sa mère, Kaylene Mabbitt, explique qu'une des plus grandes difficultés est d’obtenir des photos de passeport qui respectent les exigences dans sa communauté.

La seule solution serait de voyager à Edmonton pour faire une demande de passeport en personne. Une solution très onéreuse : un aller-retour entre Délı̨nę et Yellowknife coûte 2000 $ et un aller-retour entre Yellowknife et Edmonton coûte 1500 $.

Kaylene Mabbitt estime que ces difficultés reflètent les barrières auxquelles les communautés éloignées sont confrontées.

Rita Mercredi affirme que le député du territoire Michael McLeod a apporté son aide.

Nous travaillons avec nos contacts au sein du service des passeports et du cabinet du ministre des Services aux citoyens pour que les passeports des habitants des T.N.-O. soient traités dans les meilleurs délais , écrit le député dans un courriel.

Mila Roy, porte-parole Emploi et Développement social Canada, indique dans un courriel qu’une équipe spéciale a été établie pour aider les athlètes à recevoir leur passeport.

Cette équipe spéciale suivra les demandes et leur évolution afin de délivrer le passeport , dit-elle, ajoutant que cette dernière déterminera aussi la façon la plus facile et rapide pour les délivrer.

Avec des informations Luke Carroll