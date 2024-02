Congrès du PPC : Tim Houston veut être au service de tous les Néo-Écossais

Alors que se déroulait l'assemblée générale annuelle du Parti progressiste-conservateur (PPC) de la Nouvelle-Écosse en fin de semaine, les controverses qui secouent les provinces dirigées par la même famille politique étaient bien loin de l'esprit des militants.

Depuis quelque temps, des formations politiques conservatrices d'un peu partout au pays font la manchette, notamment en raison de controverses liées aux politiques de leurs gouvernements.

Au Nouveau-Brunswick, la désignation de Faytene Grasseschi, une militante conservatrice chrétienne, comme candidate dans la circonscription de Hampton-Fundy-St. Martin's pour le prochain scrutin provincial a fait grincer des dents.

Les prises de positions du premier ministre Higss quant à l'identité de genre et le traitement de jeunes transgenres suscitent également de vifs débats dans cette province, tout comme en Saskatchewan et en Alberta.

Invité à se prononcer sur les vagues causées par le mouvement conservateur ailleurs au pays, Tim Houston a surtout dit vouloir montrer sa singularité et son indépendance.

Je veille sur les Néo-Écossais. Je défends les Néo-Écossais , a-t-il déclaré en marge de l'assemblée générale annuelle de son parti, samedi.

En fin de semaine, c'était aussi un message rassembleur que souhaitaient faire passer les militants de l'aile jeunesse du parti.

Il y a beaucoup plus de diversité en ce qui concerne le genre. Nous, les jeunes progressistes-conservateurs, nous accueillons tout le monde. Nous voulons des gens de toutes les communautés , a indiqué le président des jeunes progressistes-conservateurs en Nouvelle-Écosse, Scott Ellis. Peu importe qui vous êtes et qui vous aimez, vous êtes les bienvenus dans ce parti.

Les sujets « tabous » mis de coté

Le politologue Yvon Grenier ne s'étonne pas que les enjeux sociaux qui suscitent la controverse ailleurs soient mis de côté par les progressistes-conservateurs de la Nouvelle-Écosse.

Ce n’est pas quelque chose qui intéresse habituellement les premiers ministres conservateurs de la région [de l'Atlantique] , explique celui qui est professeur de science politique à l’Université Saint-Francis-Xavier.

Le politologue Yvon Grenier, de l'Université St. Francis Xavier, en Nouvelle-Écosse.

Pour les progressistes-conservateurs, l'assemblée générale de la fin de semaine était un exercice d'unité important, alors que le gouvernement Houston a fait plus de la moitié de son mandat. L'unité affichée au sein du parti est donc primordiale alors que le prochain scrutin provincial arrive assez rapidement.

Les élections auront lieu dans un peu moins de deux ans, il faut qu’ils commencent à penser à cela , rappelle M. Grenier.

La santé, une priorité jusqu'aux élections

Selon Yvon Grenier, le gouvernement sortant sera jugé sur son bilan en matière de santé, l'enjeu numéro un lors du dernier scrutin. Le premier ministre Houston avait également indiqué que l'amélioration de l'offre de soins de santé dans la province était priorité au lendemain de son élection en 2021.

Il a dit, vous me faites confiance et puis si vous me faites confiance je vais essayer de trouver des solutions à des problèmes qui existent dans toutes les provinces et qui n’ont pas été solutionnés nulle part , résume Yvon Grenier.

Tim Houston dévoile sa nouvelle application pour naviguer dans le système des soins de santé à l'automne 2023.

Tim Houston aura-t-il réussi à relever le défi qu’il s’est lancé en 2021?

Il est un peu tôt pour tirer une conclusion, mais au moins on peut dire qu’il essaie vraiment d’améliorer la situation , analyse Yvon Grenier.

Chose certaine, la santé est toujours au centre de toutes les préoccupations du gouvernement et le premier ministre n’a pas hésité pendant son mandat à sortir le portefeuille pour le prouver.

Si l’on regarde sur le plan des investissements, c’est beaucoup comparativement à ce que c’était dans le passé , dit Yvon Grenier. En termes de pourcentage, c’est passé de 40 % il y a 20 ans à 45 % maintenant.

Reste à voir si cela sera suffisant pour assurer un deuxième mandat. Son opposant, le chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse Zach Churchill, croit plutôt que la réduction de la TVH — et non l’état du système de santé — sera l’enjeu prioritaire des prochaines élections provinciales.

Il a d'ailleurs promis vendredi qu'il réduirait de deux de points de pourcentage de la TVH s’il est élu. De son côté, Tim Houston a, le même jour, reconnu l’importance de la taxation, ajoutant que cet enjeu devenait de plus en plus prioritaire.

En Nouvelle-Écosse, le vote est fixé au 15 juillet 2025, alors que les élections fédérales sont prévues quelques mois plus tard, en octobre.

Avec les informations de Julie Sicot et de Janic Godin