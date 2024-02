Haine en ligne : des experts demandent au fédéral d’adopter une approche modérée

Des experts demandent au gouvernement fédéral d’adopter une approche modérée dans la formulation du projet de loi sur les contenus préjudiciables et haineux en ligne, promis depuis longtemps et toujours sur la table de travail.

De passage à l’émission The House, animée par Catherine Cullen à CBC, la professeure à l'Université de Calgary Emily Laidlaw a souligné l’ampleur du défi pour le gouvernement fédéral qui doit formuler une loi viable d’un point de vue technique et qui ne dépasse pas les limites.

C’est une législation très difficile à écrire , a mis en évidence celle qui est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de la cybersécurité.

Peu importe où vous regardez, la loi pose des questions en matière de liberté d’expression. Certaines solutions sont techniques et donc, c’est difficile de bien faire les choses. Cela requiert des efforts et de la finesse, et tout le monde ne sera pas d’accord avec le résultat définitif.