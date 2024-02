Le redoux des derniers jours n’a pas gâché la fête au tout premier Festival Blizz’Art de Port-Cartier, qui avait lieu sur l’île McCormick vendredi et samedi.

Plusieurs activités pour l’ensemble de la famille ont été proposées, en plus de spectacles de musique.

Mais ce qui a attiré l’attention de plusieurs festivaliers, c’est le concours de sculptures de neige.

Les équipes participantes ont eu comme canevas un bloc de neige de quatre pieds cubes.

On a fait une espèce de tirelire en forme de cochon et on a intégré le thème de l’amour avec des yeux en forme de cœur , raconte l’un des participants au concours de sculpture de neige, Vincent Gagné.

Ouvrir en mode plein écran Vincent Gagné, participant au concours de sculpture de neige dans le cadre du Festival Blizz-Art de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

De plus petits blocs de neige de trois pieds cubes ont aussi été sculptés par des festivaliers qui ne participaient pas au concours. Ils ont été prisés notamment par les jeunes familles.

Une championne du monde à Port-Cartier

Des artistes de renom se sont aussi joints à la fête, dont Fanny Fay Tremblay Girard qui a remporté récemment le World Snow Sculpting Championship, une compétition internationale de sculpture sur neige qui se tient à Stillwater au Minnesota.

La sculpture réalisée par l'artiste à Port-Cartier s’intitule La nature des rêves.

C’est une espèce de créature mythique qui représente la naïveté et l'innocence de l’enfance. Au-dessus de la souche, les branches et les étoiles représentent les rêves , explique Fanny Fay Tremblay Girard.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste Fanny Fay Tremblay-Girard a participé au Concours de sculpture sur neige au Festival Blizz-Art de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Alors que le festival vient de se conclure, les organisateurs pensent déjà à l'an prochain et aux améliorations qu'ils pourront apporter à l'événement.

On a pris des notes concernant le montage des chapiteaux et la gestion des bénévoles. On a aussi beaucoup de choses à apprendre , lance le responsable des finances du Festival Blizz’Art, Gabriel Picotin.

La Ville de Port-Cartier veut faire des installations permanentes pour faciliter les festivals hivernaux. Le site de l’île McCormick est parfait pour [notre événement].

Ouvrir en mode plein écran Le responsable des finances du Festival Blizz’Art, à Port-Cartier, Gabriel Picotin. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Plus de 500 personnes ont participé à l’événement, selon les organisateurs.