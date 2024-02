La santé publique veut contribuer à la réflexion sur le projet résidentiel Senator

La Santé publique régionale veut se joindre à la réflexion sur le projet de construction du nouveau quartier résidentiel dans le secteur Senator à Rouyn-Noranda.

Elle souhaite évaluer les impacts potentiels du nouveau quartier sur la santé.

À Rouyn-Noranda, il y a une évaluation d'impacts sur la santé du projet résidentiel, pour voir les impacts potentiels de ce quartier, et s'il y a des moyens de les mitiger en amont , indique Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique pour le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le nouveau projet dévoilé en septembre dernier a fait l'objet de deux consultations publiques menées, à la demande de la Ville, par l’entreprise Domus, pour discuter des aménagements possibles et les types d’habitations qui s’y trouveront.

La municipalité fait face à une pénurie de logements, qui s'ajoute au projet de relocalisation des résidents de la future zone tampon près de la Fonderie Horne.

Dre Omobola Sobanjo croit que la santé publique régionale peut accompagner la Ville afin de s'assurer que toutes les questions en lien avec le projet seront abordées.

On n'est pas les personnes qui vont prendre des décisions, mais on accompagne et on s'assure que toutes les questions et les enjeux qui doivent être pris en compte le seront.