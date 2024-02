Les Sags signent une fin de semaine parfaite contre des équipes des Maritimes

Les Saguenéens de Chicoutimi ont terminé leur fin de semaine en beauté avec une deuxième victoire en deux jours dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec. Les bleus ont pris le dessus sur les Eagles du Cap Breton, samedi, par la marque de 5-2, au Centre-Georges Vézina.

Les Sags ont compté à deux reprises dès le début de la première période, mais l'équipe acadienne n'a pas tardé à répliquer en marquant ses deux buts à la fin de la première période et au début de la troisième.

La formation de l'entraîneur-chef Yanick Jean a toutefois planté le dernier clou dans le cercueil des Eagles en atteignant trois fois le fond du filet durant le dernier 20 minutes.

Ouvrir en mode plein écran Il s'agit de la quatrième victoire d'affilée des Saguenéens. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de la LHJMQ, Bruno Girard

L’attaquant Maxim Massé s’est mérité la première étoile du match, après avoir marqué deux buts et récolté une mention d’aide. Jusqu’à maintenant, la recrue de l’année de 2023 a amassé 51 points pour cette saison.

Publicité

Selon Yanick Jean, c’est toutefois la performance du gardien Raphaël Précourt qui a permis à l’équipe de faire preuve d’opportunisme. Des arrêts clés à des moments opportuns, a précisé l’entraîneur-chef en conférence de presse. À 2-2, Précourt a fait un gros arrêt sur un joueur qui venait d’un côté et de l’autre de l’enclave. Et après ça, on est parti et on est allé marquer des buts.

Raphaël Précourt a stoppé 33 des 35 tirs au but des Eagles.

Une série de victoires

Les Sags ont également remporté leur match de vendredi contre les Wildcats de Moncton par la marque de 5-2, à domicile. Ces bons résultats donnent confiance à Yanick Jean, qui garde toutefois certaines réserves.

Deux matchs comme ça, consécutifs, à la maison contre deux bonnes équipes, oui, ça nous donne confiance, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le panneau. Ça nous est arrivé, durant les dernières semaines, qu’on a battu une bonne équipe et que c’est plus difficile le match d’après contre une équipe plus basse au classement.

Il s'agit de la quatrième victoire d'affilée des Saguenéens, qui seront de retour sur la glace mardi, contre les Remparts à Québec.