Hôpital de Chicoutimi : besoin criant de technologues en médecine nucléaire

Le Département de médecine nucléaire de l’hôpital de Chicoutimi a ouvert ses portes au public pour la première fois, samedi après-midi, dans l’espoir de recruter de nouveaux technologues. La situation est actuellement précaire dans le département, qui fonctionne avec seulement la moitié de son équipe de technologues.

Présentement, on se retrouve dans une situation très précaire de pénurie de technologues en médecine nucléaire, parce que la formation se donne seulement à Montréal, a expliqué le médecin spécialiste en médecine nucléaire, Cédrik Lajoie. [...] C’est difficile d’aller chercher des étudiants de la région qui vont vouloir aller à Montréal et revenir dans la région, pour recruter.

Selon la cheffe de service, Bénédicte Bissonnette-Marcoux, 15 ou 16 technologues sont nécessaires au Département de médecine nucléaire de Chicoutimi pour fonctionner au maximum de sa capacité.

On se serre les coudes, a-t-elle indiqué. On a l’aide de nos médecins qui viennent nous aider pour faire des examens, mais c’est sûr et certain qu’à moyen, long terme, on va avoir besoin de plus de technologues.

Présentement, on est à 50% de notre équipe.

De longues listes d’attente

Cette pénurie de main-d’œuvre cause de longues listes d’attente pour les examens de médecine nucléaire. L’équipe médicale se consacre aux cas les plus urgents.

Une quinzaine de visiteurs ont pris part à la journée portes ouvertes organisée par le département de médecine nucléaire de l'hôpital de Chicoutimi, samedi après-midi. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On travaille énormément sur la priorisation des patients et la priorisation des examens, a ajouté le Dr. Lajoie. [...] On choisit par exemple les domaines importants, où est-ce sûr qu’il va y avoir un impact plus important, plus grave sur le patient, si on n'agit pas rapidement, en premier lieu, l’oncologie.

Portes ouvertes

Pour recruter de futurs technologues en médecine nucléaire, le département a ouvert ses portes au public pour la première fois, afin de faire découvrir ce métier méconnu. Les technologues s’occupent d’administrer des substances radioactives qui permettent de réaliser des examens d’imagerie pour observer le fonctionnement des organes.

[Le technologue] va faire des recettes de produits radioactifs dans son laboratoire, a mentionné Bénédicte Bissonnette-Marcoux. Ensuite, il va faire des contrôles de qualité sur sa caméra, va s’assurer que les caméras fonctionnent bien et s'assurer de bien accueillir son patient, de lui expliquer l’examen, de lui injecter les produits radioactifs, et ensuite, de faire des images de la meilleure qualité possible.

Cette première journée portes ouvertes vise à faire connaître le métier de technologue en médecine nucléaire et à recruter. Il manque plusieurs technologues dans la région. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Une quinzaine de personnes ont participé à la journée portes ouvertes.

C’est un domaine qui m’intéresse quand même beaucoup, le domaine de la santé, puis les patients, puis tout, a lancé l’étudiante de secondaire 4, Émilie Bouchard, qui a pris part à la visite. Ça m’intéressait, donc je suis venue voir un peu.

Les renforts sont espérés l’an prochain au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puisque les étudiants en technologie de médecine nucléaire peuvent commencer à travailler dans le domaine dès leur première année d’études.

D'après un reportage de Myriam Gauthier