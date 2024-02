Le Carnaval d’hiver de Saskatoon célèbre la culture francophone

Les festivités du Carnaval d’hiver de la Fédération des francophones de Saskatoon ont eu lieu au Pavillon Gustave-Dubois de l’École canadienne-française samedi, avec la participation de plusieurs centaines de personnes qui ont profité des activités offertes pour souligner l'importance de vivre en français.

Château gonflable, guimauves grillées sur le feu, coloriage, brunch et bien plus encore, la fransaskoisie s’est réunie autour d’activités et d’une table bien garnie.

Le coût du brunch était de 6$ pour les adultes et de 3$ pour les enfants. Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Nadeau

Une multitude de choses à faire qui ravit les plus petits et les plus grands.

Ce n’est pas seulement mon garçon, c'est pour nous. Comme des francophiles, on essaie de trouver toujours des amis, des activités à faire pour ne pas rester à la maison , mentionne Alfredo Valenzuela, accompagné de sa femme et de son fils.

L'activité est géniale

De l’autre côté, ce rassemblement communautaire permet aux parents de démontrer l’importance du français à leur enfant, explique François Crépault, qui est venu accompagné de sa fille et de sa nièce.

Ça permet de montrer à ma fille que le français, ça sert ailleurs que chez nous, à l'école. Elle peut s'en servir ailleurs, donc c’est parfait.

Rassembler la communauté

L’événement favorise des rencontres entre les membres de la communauté, souligne le directeur général de la Fédération des francophones de Saskatoon, Cristian Pereira.

L'hiver, on essaie de rester à la maison, parfois on ne sort pas. Là, c'est l'occasion idéale pour faire une activité communautaire de rassemblement.

La météo plus douce de cette année a maintenu les organisateurs sur le qui-vive raison des activités extérieures prévues, notamment le patinage, la peinture sur la neige ou la préparation de tire d’érable.

Heureusement, des températures hivernales sont réapparues au cours des derniers jours.