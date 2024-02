Une journée d’activités hivernales sous la pluie au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le temps était particulièrement doux, au Saguenay-Lac-Saint-Jean samedi, alors qu'il a fait jusqu’à 5 degrés Celsius, soit 14 degrés de plus que la normale saisonnière, selon Environnement Canada.

Les températures ont avoisiné des records de chaleur, notamment à Roberval.

En plus d'une température au-dessus du point de congélation, quelques millimètres de pluie sont tombés sur l'ensemble du territoire.

La Ville de Saguenay avait annoncé vendredi la fermeture temporaire des patinoires extérieures et des anneaux de glace sur son territoire. Ils le demeureront dimanche.

Il y avait peu d'achalandage au Mont-Fortin samedi en raison de la pluie. Il y avait cependant plusieurs jeunes skieurs membres du club de compétition et de l'école de glisse. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Ce temps anormalement doux n'a toutefois pas trop affecté les centres de ski de la région. Seuls le Do-Mi-Ski et le Mont Villa Saguenay ont fermé leurs pentes. Au Mont-Fortin de Jonquière, les rares skieurs faisaient contre mauvaise fortune, bon cœur.

Nous avons des groupes de jeunes à entraîner, ils ne sont pas faits en chocolat, a lancé un entraîneur de ski au Mont-Fortin. Il était question d'annuler, mais on s'est dit qu'il faut qu'ils vivent ces conditions-là quand même.

Ardu pour le ski de fond aussi

Toutefois, les conditions étaient plus difficiles pour le ski de fond. Le Centre de plein air Le Norvégien a d’ailleurs décidé de fermer ses pistes sur l'heure du midi.

André Proulx est le secrétaire du conseil d'administration du Norvégien. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Un des membres du Conseil d’administration du Norvégien, André Proulx, n’était pas trop inquiet de la situation. Impliqué depuis plusieurs décennies à la station de ski de fond, il a déjà vu des redoux comme celui-ci dans le passé. Il affirme tout de même que les températures élevées sont plus fréquentes cet hiver.

Ce n’est pas trop dramatique parce qu'on a quand même une belle couverture de neige au sol, on a de la très bonne machinerie pour faire l'entretien des pistes et des employés qui connaissent bien le travail, a souligné André Proulx. Le truc, c'est le moment d'intervenir, quand faut-il intervenir et de quelle façon?

Saguenay en neige se poursuit

Au festival Saguenay en Neige qui se termine dimanche, des sculptures ont été endommagées et les jeux gonflables sont fermés, mais le site reste ouvert au public.

On est vraiment à la surveillance du site, s'assurer que tout ce qui est pour tomber soit abattu avant que ça devienne un facteur de risque. Pour ce qui est du sol, il était glissant ce matin alors nous avons contacté la Ville afin de mettre des abrasifs , a mentionné Christine Basque, directrice générale de Saguenay en neige.