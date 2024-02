Un Yukonnais transporté par hélicoptère à Vancouver attend 5 jours avant d’être opéré

Un couple de Whitehorse demande aux autorités de la santé de la Colombie-Britannique de lui expliquer pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour que l'un d'entre eux soit traité à l'Hôpital général de Vancouver, alors que son état de santé semblait s'aggraver.

Carson Dugal a été transporté par hélicoptère à Vancouver le 28 janvier, après que des médecins de Whitehorse, au Yukon, eurent constaté qu'il avait contracté une infection à la suite de l'ablation d'une tumeur au cou au début du mois.

Il a développé un abcès au niveau du cou , affirme Dave Lorenzon, le conjoint de Carson Dugal. Il était à peu près de la même taille que la tumeur.

Selon Dave Lorenzon, les médecins devaient retirer l'abcès de Carson Dugal, mais pas avant d'avoir procédé à une intubation consciente. Cette opération permet de maintenir la trachée du patient ouverte afin qu'une quantité suffisante d'oxygène puisse y pénétrer.

Ils ont essayé de le faire parce qu'ils voulaient éviter une trachéotomie , explique M. Lorenzon. Car la trachéotomie aurait fait éclater l'abcès au niveau du cou.

Une trachéotomie est une procédure médicale qui permet à l'air et à l'oxygène d'atteindre les poumons en créant une ouverture dans la trachée à partir de l'extérieur du cou.

Dave Lorenzon rapporte que les médecins de l'Hôpital général de Whitehorse lui ont dit que lorsqu'un patient du Yukon est transporté à Vancouver, les interventions chirurgicales sont généralement effectuées dans les 24 heures suivant l'admission à l'hôpital.

M. Lorenzon affirme que ça n'a pas été le cas pour M. Dugal.

Ouvrir en mode plein écran L'Hôpital général de Vancouver Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Il est resté aux soins intensifs de lundi jusqu'à vendredi , explique M. Lorenzon. J'étais avec lui huit à dix heures par jour, et toutes les deux heures, les infirmières appelaient : "Y a-t-il une heure d'opération? Est-ce qu'il y a une heure d'opération?" Et on ne cessait de repousser le moment de l'opération.

Pendant cette période, Dave Lorenzon dit que Carson Dugal et lui n'ont pas été informés de la raison de cette longue attente. Tout ce qu'on leur a dit, c'est que M. Dugal était sur la liste.

Entre-temps, l'abcès est passé de la dureté de la pierre à la liquéfaction quelques jours plus tard, dit-il.

L'opération a finalement été menée vendredi dernier, cinq jours après que Carson Dugal ait été transporté par avion à Vancouver.

M. Lorenzon pense que l'attente aurait pu être encore plus longue si un médecin de l'hôpital n'avait pas décidé que c'en était assez et n'avait pas fait pression pour obtenir une salle d'opération.

À ce moment-là, l'abcès, selon M. Lorenzon, avait commencé à se fendre et à suinter du pus .

L'intervention a duré environ 30 minutes, rapporte-t-il.

Dans une déclaration par courriel, la régie de santé Vancouver Coastal Health indique ne pas pouvoir fournir de détails, invoquant la confidentialité des patients. La régie a dit veiller à ce que chaque patient reçoive des soins sûrs, de qualité et dans un délai raisonnable, et précise que les patients nécessitant une intervention chirurgicale urgente sont priorisés en fonction de l'intensité des soins requis .

Nous comprenons l'impatience et l'inquiétude que de nombreux patients peuvent ressentir dans l'attente des soins et nous apprécions leur compréhension , écrit la régie de santé.

Rétablissement complet

Dave Lorenzon a déclaré que l'abcès de son conjoint a été enlevé et qu'il devrait se rétablir complètement. Il a précisé que l'intervention n'avait duré que 30 minutes, mais qu'il lui faudra beaucoup plus de temps pour se remettre de cette expérience.

Il a vécu un véritable enfer. [...] Je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi.

C'est une torture psychologique. Je suis assis là, sans savoir si mon partenaire va s'en sortir. Et tout ce qu'ils font, c'est retarder, retarder, retarder... C'est du grand n'importe quoi.

Dave Lorenzon se dit néanmoins reconnaissant envers tout le personnel médical qui s'est occupé de son conjoint, à l'Hôpital général de Vancouver et à l'Hôpital de Whitehorse.

Avec les informations de Chris MacIntyre