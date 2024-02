Une dame ramenée sur la berge par les pompiers à La Baie après être tombée à l’eau

Les pompiers de Saguenay ont dû intervenir samedi après-midi, à La Baie, pour porter secours à une dame qui était tombée à l’eau en tentant de gagner la berge depuis les glaces alors que la marée était haute.

Selon ce qu’a raconté Nicolas Rannou, chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Saguenay, la dame se trouvait avec son conjoint lorsqu’ils revenaient à pied d'une journée de pêche blanche avec leur traîneau. Elle était sortie de l’eau de la baie des Ha! Ha! à l’arrivée des pompiers.

L’intervention s’est faite dans le secteur des Battures, le long de la route 170.

À 15 h 05, le service incendie a été appelé concernant une personne qui était tombée à l'eau. À l'arrivée des premières unités sur les lieux, ce qu'on s'est rendu compte dans le fond, c'est qu'étant donné la marée haute qu'il y avait sur le Saguenay à cette heure-là, il y avait une surface d'environ 10 à 15 pieds de large d'eau entre les glaces et la berge. Puis la personne, quand elle a essayé de traverser, elle a chuté, puis elle est tombée à l'eau, donc elle s'est ramassée mouillée. Elle s'est sortie par elle-même de l'eau, elle a regagné la glace, mais pas du côté du rivage, du côté de la glace , a-t-il expliqué.

Ouvrir en mode plein écran Avec la marée et du temps doux, l'eau était bien visible en bordure des glaces à Grande-Baie samedi après-midi. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

Les pompiers ont donc utilisé leur bateau pneumatique pour ramener la dame en lieu sûr.

Publicité

Un autre appel à la prudence

Sur Facebook, le président de l’organisme Promotion pêche, Rémi Aubin, a invité les pêcheurs à attendre que la marée baisse avant de regagner la rive.

Dimanche, la marée était haute à 15 h 33. Elle était d’une hauteur de 4,3 mètres, ce qui est passablement élevé.

Ouvrir en mode plein écran Rémi Aubin est le président de Promotion pêche. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Ici, au Saguenay, on a un phénomène de marées. Il faut comprendre qu'à toutes les fois que la marée est haute, dans les grandes marées, ça inonde tout le tour ici, a montré à Radio-Canada Rémi Aubin. Donc à ce moment-là, quand la marée est haute, on ne sort pas. On dirait que ça fait ça depuis des années. Puis après ça, il arrive un accident à quelqu'un. Ce sont tous les pêcheurs qui payent pour ça. Là, je ne sais pas comment le répéter, comment le dire, on vient un petit peu exacerbé par ça.

Plusieurs sauvetages

Dimanche, le mercure a atteint trois degrés à la station de la base de Bagotville.

Publicité

Les pompiers étaient prêts à intervenir. Cinq autres sauvetages avaient dû être faits plus tôt cet hiver.

C'est certain qu'avec la marée montante on s'en attendait un petit peu étant donné la très grande présence de pêcheurs sur les glaces , mais on y va au cas par cas. Je sais qu'il y avait aussi beaucoup de véhicules de patrouille de police qui étaient dans le secteur, qui patrouillaient aussi dans ces endroits-là , a ajouté le pompier.

Plus tôt cette semaine, la Ville de Saguenay avait rappelé l’interdiction sur les glaces de tous les types de véhicules à moteur et de cabanes. Ce rappel a été fait à la suite de l’annulation de l’installation des villages de cabanes de l’Anse-à-Benjamin et Grande-Baie en raison de glaces trop minces. Plusieurs dizaines de cabanes sont installées en permanence sur les glaces, en plus des pêcheurs qui optent pour des tentes.

Avec Béatrice Rooney