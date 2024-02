Des petites culottes intelligentes pour repenser la santé sexuelle des femmes

Tomber enceinte plus rapidement ou détecter un cancer du col de l’utérus grâce à une petite culotte intelligente, c’est l’objectif que s’est donné l’entreprise torontoise Fibra. Avec son sous-vêtement du futur, elle souhaite donner aux femmes le contrôle de leur santé reproductive et sexuelle à l’heure où la recherche en la matière est toujours en retard par rapport aux hommes.

Dans le laboratoire de l’entreprise Fibra Inc., au centre-ville de Toronto, une dizaine de scientifiques et d’ingénieurs s’affairent autour de patrons de couture et de fins câbles électriques.

Depuis deux ans, ils développent un sous-vêtement féminin réutilisable capable de recueillir, grâce à des capteurs connectés à une application mobile, toutes sortes d'informations sur le système reproducteur de celle qui la porte.

Ce que nous faisons, c’est redonner le pouvoir aux femmes en leur permettant d’avoir accès aux données [concernant leur système reproducteur] simplement en portant notre produit , explique la fondatrice et PDG de Fibra, Parnian Majd.

Selon elle, son invention offrira bientôt une alternative simple et efficace aux examens médicaux parfois invasifs et pénibles nécessaires afin d’évaluer l’état de santé intime des femmes.

Les culottes intelligentes Fibra Inc. sont munies de capteurs qui permettent de recueillir des données sur la fertilité et l'appareil reproducteur féminin. Elles sont lavables et réutilisables. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

Pour le moment, l’entreprise se concentre surtout sur la fertilité en développant un système capable de détecter l’ovulation, mais le sous-vêtement pourrait éventuellement aider à détecter des maladies telles que les infections transmises sexuellement et même le cancer du col de l’utérus.

Un sujet tabou

Mme Majd raconte s’être lancée dans ce projet pour briser les tabous entourant la santé sexuelle et reproductive des femmes.

Née en Iran à la fin des années 1990, cette ingénieure biomédicale dit n’avoir jamais compris pourquoi les femmes de son entourage, comme celles dans beaucoup d’autres pays, n’osaient pas parler des problèmes liés à leur système reproductif.

J’ai toujours su que les choses ne devraient pas être ainsi.

Convaincre les investisseurs de participer au projet n’a toutefois pas été de tout repos.

Certains investisseurs masculins ne comprenaient pas le problème auquel nous essayions de répondre parce qu’ils n’y font pas face eux-mêmes. Cela a été un réel défi parce qu’il a fallu les instruire sur l’ovulation, le cycle menstruel, le cancer du col de l’utérus et ses méthodes de détection , explique-t-elle.

Parfois, à la fin de notre réunion, ils me disaient : "Laisse-moi en parler à ma femme pour voir s’il s’agit d’un réel problème". C’était vraiment frustrant.

La culotte intelligente réutilisable Fibra Inc. sera vendue au prix de 80 $, affirme la fondatrice de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

20 ans de retard sur les hommes

Ce que raconte Mme Majd n’a rien de surprenant pour la présidente du comité d'éducation pour l'International Society for the Study of Women's Sexual Health [Société internationale pour l’étude de la santé sexuelle des femmes, traduction libre], la Dre Rachel Rubin. La santé sexuelle des femmes est vraiment au bas de l’échelle. [...] Nous n’avons pas beaucoup de financement ni de soutien académique , lance l'urologue de formation. La société est basée au Massachusetts.

Selon elle, l’exclusion historique des femmes de la médecine fait en sorte que l’étude et la compréhension des conditions médicales féminines comme l’endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques a des dizaines d’années de retard par rapport aux conditions médicales masculines.

Le domaine de la santé sexuelle des hommes a 20 ans d’avance sur celle des femmes à cause du développement du Viagra. C’est arrivé par hasard en 1998, mais cela a engrangé des milliards de dollars dans le domaine de la santé masculine , rapporte l'experte.

Elle fait aussi remarquer qu’aux États-Unis, les responsables des projets de recherche financés par les instituts nationaux de la santé (National Institutes of Health) ne sont obligés d’inclure des sujets féminins dans leurs essais cliniques que depuis 1993.

Au Canada, il a fallu attendre 1997 avant que Santé Canada publie une directive afin d’encourager l’inclusion des femmes, sans toutefois l’exiger.

Cela prend en moyenne cinq ans, au Canada, avant d'avoir un diagnostic d'endométriose, selon l'organisme Endométriose Québec. Photo : getty images/istockphoto / wildpixel

Mme Majd observe les conséquences de ce retard au quotidien dans le développement de sa culotte intelligente. Souvent, lorsque nous créons les algorithmes pour prédire [l’apparition] de maladies ou la période d’ovulation, nous nous heurtons à des banques de données incomplètes ou même inexistantes , déplore-t-elle.

Pourtant, ces conditions médicales ont des conséquences bien réelles dans la vie des femmes qui en souffrent.

Les douleurs pelviennes, les problèmes liés à la santé sexuelle, affectent la santé mentale des femmes, leurs relations, leurs mariages, leur capacité à entrer en contact avec les autres et même à rester sur le marché du travail.

De l’espoir

Même si elle reconnaît que les femmes et les personnes issues des minorités sexuelles et de genre font souvent face à un système de santé peu équipé pour leur donner des réponses , la directrice générale de l’organisme Action Canada pour la santé et les droits sexuels, Frédérique Chabot, croit que le Canada évolue dans la bonne direction.

Frédérique Chabot est la directrice générale pour Action Canada pour la santé et les droits sexuels. Photo : Radio-Canada

La 20e édition de la semaine de sensibilisation à la santé reproductive et sexuelle au Canada se déroulera d’ailleurs du 12 au 16 février.

Il s'agit d'un anniversaire important, explique Mme Chabot, puisque plusieurs pays comme les États-Unis observent d’importants reculs en matière de droits sexuels et reproducteurs.

La conversation a évolué au Canada. C'est une situation qui est beaucoup plus visible, qu'on voit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il y a plus d'interactions sur le sujet, ce qui a bien sûr une influence sur les recherches qui sont faites et l'intérêt des étudiants dans les universités , explique-t-elle.

Parnian Majd assure que la culotte intelligente Fibra Inc. sera aussi confortable que n'importe quelle autre culotte sur le marché. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

La Dre Rubin et Mme Chabot croient toutefois que les écoles de médecine et de soins infirmiers doivent surtout mieux former leurs étudiants en incluant la santé sexuelle dans leurs programmes d'enseignement.

Mme Majd, elle, espère lancer sa culotte intelligente sur le marché d’ici la fin de l’année.

Environ 3000 femmes se sont déjà inscrites sur le site Internet de l’entreprise pour se la procurer.

La connaissance apporte le pouvoir. Nous voulons donc leur donner un maximum d'informations sur leur santé , dit-elle.

Aves des informations de Rozenn Nicolle