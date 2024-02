La hausse du budget de Winnipeg pour les arbres suscite des attentes chez les activistes

La Ville de de Winnipeg prévoit d’augmenter de près de 50 % ses dépenses consacrées à la foresterie urbaine, suscitant des attentes chez les défenseurs des arbres qui souhaitent que l’administration municipale pour reconstituer le couvert végétal de la ville.

Le budget préliminaire de la Ville pour 2024 prévoit 17,7 millions de dollars pour ses arbres en 2024, soit une augmentation de près de 1,9 million de dollars par rapport à l'année dernière.

Ainsi les Winnipégois pourraient voir davantage d'arbres élagués et plantés.

Au cours des quatre prochaines années, ces dépenses devraient augmenter de 45 %, une partie de cet argent permettra de réduire le temps entre les cycles d'élagage au cours des deux prochaines années.

Publicité

Des augmentations plus importantes pourraient intervenir en 2026 et 2027 pour aider la ville à planter des arbres plus rapidement.

Le directeur général du groupe de défense des intérêts sans but lucratif Trees Winnipeg, Christian Cassidy, estime qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction, mais juge que les efforts ne seront peut-être pas suffisants pour compenser les milliers d'arbres que la ville a perdus.

Selon lui, la ville perd chaque année plus d'arbres qu'elle n'en replante, créant un déficit d'arbres .

L'écrivain Ariel Gordon, qui a écrit un livre sur sa passion pour les arbres de Winnipeg, estime que les arbres de la ville doivent être traités de la même manière que les autres infrastructures, comme les trottoirs ou les routes.

Je veux que toutes les bibliothèques et toutes les piscines restent ouvertes, mais je sais aussi qu'à long terme, si nous voulons conserver nos arbres, si nous voulons nous assurer que notre ville est vivable à long terme, nous devons investir dans ces arbres , soutient-il.

Publicité

Les augmentations de financement proposées font suite à l'adoption par le conseil municipal de Winnipeg, en décembre, d'une nouvelle stratégie forestière urbaine qui prévoit que la ville embauche plus de 40 nouveaux employés et dépense des millions de dollars supplémentaires chaque année pour planter et élaguer davantage d'arbres.

La stratégie prévoit un élagage tous les 12 ans pour les arbres des parcs et tous les 7 ans pour les arbres le long des rues.

Le cycle d'élagage actuel de la ville est de 16,4 ans, mais la meilleure pratique de l'industrie est de sept ans en moyenne, explique un porte-parole de la Ville vendredi.