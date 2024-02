Portes ouvertes au CISSS de Chaudière-Appalaches : 1000 postes à combler

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a ouvert ses portes à des centaines de chercheurs d’emplois samedi. Des visites guidées étaient aussi au programme à l’Hôtel-Dieu de Lévis et à l’hôpital de Thetford, pour tenter de séduire les travailleurs, alors que 1000 postes sont à combler.

Le besoin de main-d’œuvre concerne presque tous les secteurs d’emploi. Les recruteurs sur place recherchaient donc des éducateurs, des ergothérapeutes, tous les métiers en soins, aussi tous les métiers administratifs, [en] cuisine et [dans ] l'entretien ménager également , explique Isabelle Guillemette, cheffe de secteur à l’attraction de talents au CISSS .

Postes à combler au CISSS de Chaudière-Appalaches Catégorie d'emploi Nombre de postes Agentes administratives 29 Postes en soins 243 Préposés aux bénéficiaires 57 Agents d’intervention 15 Éducateurs 40 Source : CISSS de Chaudière-Appalaches

Sur place, les candidats intéressés pouvaient rencontrer directement des recruteurs et passer des entrevues avec des gestionnaires. Au total, 225 visiteurs sont venus à l’Hôtel-Dieu de Lévis, tandis qu’ils étaient 200 à Thetford Mines.

Isabelle Guillemette explique qu’un effort de recrutement doit se faire continuellement pour assurer une relève suffisante aux employés de tous les secteurs.

C'est sûr que plus on a d'employés, [plus] ça permet la relève, mentionne-t-elle. On a des gens qui vont partir à la retraite, des fois on a des étudiants aussi, donc ça permet encore plus d'améliorer à ce niveau-là

Ouvrir en mode plein écran Au cours des prochaines semaines, le CISSS tiendra trois autres activités portes ouvertes dans ses établissements. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le CISSS « proactif »

À l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), l’initiative et la proactivité de l’employeur sont saluées.

C’est essentiel de multiplier les moyens pour attirer les travailleurs dans la région , croit Mélanie Lapointe, représentante nationale pour la région de Chaudière-Appalaches à l’ APTS .

Quand on est en infériorité numérique, si on veut, ça devient difficile de travailler sur le temps supplémentaire obligatoire, d’améliorer la charge de travail , poursuit-elle.

À la fin janvier, le personnel de l’urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis lançait d’ailleurs un cri du cœur. Ils s’inquiétaient du recours accru au temps supplémentaire obligatoire et demandaient plus de collaboration de la part de leur employeur.