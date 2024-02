Le policier désormais retraité Michel Letarte, qui était responsable des relations avec les médias au moment du triple meurtre de la rue Sicard, se remémore cette journée fatidique, 10 années plus tard.

Pour Michel Letarte, cette journée fait partie des plus difficiles de sa carrière. Quand on s’implique au niveau policier, on sait qu’il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quand et pas quoi. Ce matin-là, ça a été toute une surprise , affirme-t-il.

Il se souvient toujours de l’atmosphère à son arrivée sur les lieux. Il y a une ampleur qui s’installe. On sent l’émotion qui s’installe aussi à travers un drame comme ça .

Tout s’est déroulé rapidement au petit matin. Plein de gens se présentent sur les lieux, dit Michel Letarte.

Le policier à la retraite explique que la récente apparition de chaînes d’information en continu, telles que RDI et LCN. avait changé la donne dans la manière de travailler et surtout la vitesse à laquelle il fallait fournir des éléments d’information.

La récente apparition des réseaux sociaux influençait aussi son travail.

Ce qui m’a marqué, c’est la rapidité avec laquelle toute l’information circulait.

Michel Letarte, qui revenait tout juste d’un long congé, affirme avoir été déstabilisé par ce nouveau paysage médiatique.

Publicité

On me demandait de valider des choses, bien donnez-moi le temps d’aller corroborer , dit-il.

Il y avait une pression incroyable, parce que ça se jouait rapidement , se remémore l'ancien policier.

L’humanité avant tout

Michel Letarte connaissait le père des deux sœurs victimes. Il se rappelle que ce dernier s’est présenté sur les lieux le matin même, sans savoir que ses filles étaient mortes. Lorsque Michel Letarte a aperçu le père des victimes, il s’est dit que c’est le support à la personne qui devait être priorisé.

À ce moment, l’enquête, je vous dirais qu’elle tombe vraiment secondaire , raconte Michel Letarte.

Heureusement, personne des médias ne le connaissait ou ne le reconnaissait , dit-il.

C’est Michel Letarte qui a dû annoncer au père des victimes la tournure des événements.

Je l’ai pris par l’épaule et j’ai dit : "­écoute, ça va être la pire journée de ta vie aujourd’hui".

L’ancien policier explique que, dans ce genre d'enquêtes, certains éléments doivent demeurer confidentiels pour des raisons légales. Elle est où la limite entre ce qu’on peut leur dire par rapport à l’enquête et ce qu’on ne peut pas?

Publicité

Ces gens-là avaient besoin de connaître des choses , dit-il.

Dix ans plus tard, Michel Letarte dit conserver un grand respect et une admiration pour les personnes qui traversent de si grandes épreuves.

D'après une entrevue réalisée à En direct