Nergica, le centre de recherche appliquée de Gaspé, fait le constat que le Québec ne peut plus se permettre de se passer de l'énergie solaire comme source énergétique, étant donné la baisse des surplus d'électricité attendue au cours des prochaines années.

En plus d'avoir un meilleur potentiel que l'Allemagne, les hivers québécois ne seraient pas un frein majeur à son développement.

Le potentiel énergétique de Montréal est supérieur au potentiel énergétique de l'Allemagne. Alors qu’en Allemagne, on a autour de 66 gigawatts d'énergie solaire, au Québec, on est très, très loin, avec autour de 17 mégawatts , affirme Karim Belmokhtar, chef scientifique en recherche et innovation chez Nergica.

Jusqu'à récemment, la forte présence au Québec de l'hydroélectricité, qui assure une source d'énergie stable, carboneutre et peu coûteuse aux consommateurs, ne rendait pas le solaire intéressant, mais la donne a changé, selon M. Belmokhtar.

Avec les surplus qui vont fondre à l'horizon 2026-2027 et plus tard, on n'a plus le luxe de dire : "On a l'hydroélectricité, on ne va pas considérer le solaire".

Un exemple gaspésien

Quand il a construit sa maison il y a 10 ans, Marc Legris, un résident de Gaspé, aurait pu se brancher au réseau d'Hydro-Québec. La facture s'élevait à 40 000 dollars, uniquement pour le branchement.

Marc Legris, un résident de Gaspé, a décidé de se tourner vers l'énergie solaire avec 20 panneaux pour alimenter en électricité sa maison.

L'énergie solaire est vite devenue la meilleure option. Il affirme que ses 20 panneaux lui fournissent amplement d'électricité. Avec ça, je suis complètement autonome [...]. Télévision, système de son, Bell ExpressVu, mon frigidaire, les lumières, un micro-ondes , énumère M. Legris.

M. Legris ne s'ennuie pas des factures d'Hydro-Québec. À partir du moment où j'ai acheté [les panneaux solaires], je n'ai pas de bill et les panneaux sont payés.

Marc Legris a installé lui-même les panneaux solaires acquis au coût de 20 000 dollars.

Ses panneaux lui ont coûté 20 000 dollars et il dit avoir rentabilisé son investissement en les installant lui-même.

Plus performant par temps froid

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les pays nordiques comme le Canada n'offrent pas un moins bon rendement en raison du froid. Selon les travaux de recherche menés par Nergica, les panneaux solaires photovoltaïques seraient même plus performants par temps froid.

Le froid, ce qu'on appelle l'effet du refroidissement éolien, augmente le rendement des panneaux solaires , explique M. Belmokhtar.

Les recherches montrent que le rendement d'un panneau solaire à Montréal ou à Québec est meilleur que le rendement d'un panneau solaire en Afrique.

Karim Belmokhtar est chef scientifique en recherche et innovation au centre de recherche appliquée Nergica, à Gaspé. (Photo d'archives)

À peu près 75 % à 80 % de la radiation solaire qui est captée est perdue sous forme de chaleur. Donc, plus le panneau solaire chauffe, plus son rendement baisse , explique-t-il.

L'enjeu principal pour démocratiser les panneaux solaires demeure toutefois les frais d'achat et d'installation. Selon une étude réalisée par le centre de recherche fédéral CanmetÉNERGIE, cela prendrait en moyenne 19 ans pour rentabiliser l'achat de panneaux solaires.