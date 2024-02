Le PQ déplore l’absence de résultats d’un comité sur le transport aérien régional

Le député des Îles-de-la-Madeleine à l'Assemblée nationale et porte-parole du Parti québécois (PQ) en matière de transports et mobilité durable, Joël Arseneau, déplore l’état actuel du transport aérien dans les régions du Québec.

Il pointe le fait que le comité permanent sur le transport aérien régional ne se serait réuni que deux fois, selon le parti, depuis sa création en mars dernier.

Il y a eu deux réunions dans l'année à ce qu'on sache, et essentiellement, si on fait exception, de l'abolition d'un programme de soutien à des compagnies aériennes pour maintenir les liaisons aériennes, il n'y a absolument rien qui a émané de ce comité-là. Donc non seulement on n'a pas avancé, on a reculé parce qu'il y a des liaisons aériennes qui ont été abandonnées sous la pression financière que subissaient des compagnies de transport aérien comme Pascan Aviation pour Mont-Joli et Sept-Îles , a indiqué en entrevue le député. Le programme dont il fait mention avait été mis sur pied durant la pandémie.

Joël Arseneau député du Parti québécois aux Îles-de-la-Madeleine.

Joël Arseneau aimerait plutôt que des aides soient accordées pour augmenter l’offre plutôt que de subventionner les billets. Il verrait d’un bon oeil un programme qui aiderait des entreprises à décoller.

Puis il y a des compagnies qui veulent le faire. Il y a des projets qui étaient sur la table, qui ont été déposés au gouvernement. Je pense à Air du Lac. Je pense aussi à un moment donné à la Coopérative TREQ et il y a d'autres projets qui sont encore dans les cartons, il y a certains investisseurs, mais le programme du gouvernement du Québec, il ne mise que sur les liaisons actuelles. On sait qu'elles sont insuffisantes pour répondre aux besoins et aux attentes de la clientèle , a-t-il poursuivi.

Des billets à 500 $ entre les régions?

En octobre dernier, le député de René-Lévesque et responsable du dossier du transport aérien régional pour la CAQ, Yves Montigny, avait affirmé que le comité étudiait une demande de l’industrie pour que les billets à 500 $ incluent des vols entre les régions et non seulement en provenance et en direction de Québec et Montréal.