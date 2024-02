La future organisation consacrée à l’économie francophone s’appellera Parallèle Alberta

À compter du premier avril, l’organisation Accès emploi Alberta et le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) formeront une seule et même nouvelle organisation appelée Parallèle Alberta.

Le nom de la nouvelle entité qui aidera les chercheurs d’emploi et les entrepreneurs a été dévoilé hier, lors du premier jour du Rendez-vous d'affaires organisé par le CDÉA . Or, le projet de rapprocher les deux organisations a commencé officiellement en août 2022.

Accès emploi Alberta et le CDÉA souhaitent mettre sur pied des services de développement économique et d’aide à l’emploi par et pour les francophones et accessibles dans l’ensemble de la province.

Répondre aux besoins de tous les Franco-Albertains

Étienne Alary, le directeur général du CDÉA , explique que la pandémie de COVID-19 a créé un ralentissement économique, puis une relance, et ce qui en est sorti est une pénurie de main-d'œuvre . Pour éviter de dupliquer des services, les deux organisations ont voulu unir leur expertise.

Selon la directrice générale d'Accès emploi Alberta, Nathalie Beauregard, l’organisme est associé surtout à la région d'Edmonton et aux localités du nord-est de la province. Avec cette nouvelle structure, l’expertise de son organisation pourra s'étendre à toute la province.

On veut aussi s'assurer que des villes comme Grande Prairie, Fort McMurray, Bonnyville, Saint-Paul, Brooks, Lethbridge, que tous nos plus petits centres en Alberta soient en mesure d'avoir des services d'emplois qui permettent un développement [économique] , explique-t-elle.

Ça va nous rendre encore plus incontournables.

La nouvelle organisation débutera ses activités le 1er avril 2024 pour coïncider avec la nouvelle année financière et sera située dans les bureaux où se trouve actuellement Accès emploi Alberta, à la Cité francophone d'Edmonton.

Rendez-vous d’affaires 2024