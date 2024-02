La sécheresse bouleverse la tenue d’événements estivaux en Colombie-Britannique

L’hiver touche à sa fin, mais des organisateurs d'événements décalent ou annulent déjà leurs festivités cet été. Ils sont inquiets, car les précipitations limitées et le manteau neigeux presque 40 % plus bas que la normale provoquent un risque de sécheresse et de feux de forêt en Colombie-Britannique.

Cette semaine, le Fort St. John International Air Show a pris la difficile décision d’annuler le spectacle aérien au début du mois d'août.

Sur Facebook (Nouvelle fenêtre) (en anglais), les organisateurs invoquent le risque de feux de forêt dans la région Peace, notamment à cause des faibles précipitations cet hiver. Sans oublier la difficulté de recruter des bénévoles. En 2023, Fort St John a d'ailleurs vécu au rythme des alertes d'évacuation à cause du feu Donnie Creek.

Le plus gros feu de l'histoire de la province brûle, d'ailleurs, toujours à environ 158 kilomètres au nord de Fort St John, mais il est maîtrisé, selon BC Wildfire.

Pour l'une des réalisatrices du spectacle aérien, Sandi Miller, cette décision n'a pas été prise à la légère alors que le dernier spectacle a eu lieu en 2022, après une interruption de cinq ans. C'est une décision très difficile à prendre pour notre groupe. Nous avons passé deux ans à travailler sur la démonstration aérienne.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre de prévisions fluviales de la Colombie-Britannique prévient que les niveaux d'enneigement étaient inférieurs de 39 % à la normale en date du 1er février. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

De son côté le directeur général du Watershed Watch Salmon Society, Aaron Hill, anticipe le pire. Si dans les prochains mois l’état du manteau neigeux ne s'améliore pas, la province pourrait faire face aux mêmes conséquences dévastatrices des feux de forêt de 2023, selon lui.

Nous avons vraiment besoin d'une planification agressive et proactive de la sécheresse de la part de la province. Toutes les régions où le stress hydrique est susceptible de se produire devraient mettre en place des plans de durabilité de l'eau.

Mieux vaut prévenir que guérir

D’autres organisateurs d'événements ont dû réfléchir à maintenir ou annuler leurs festivités cet été.

Le Kamloopa Powwow Society, l'un des plus grands rassemblements de l'Ouest canadien qui célèbre l'héritage des Secwepemc, a avancé son événement annuel d'août à juin. Il aura désormais lieu du 28 au 30 juin, pour tenter d’éviter les retombées d'une possible vague de chaleur et la fumée des feux de forêt.

Ouvrir en mode plein écran La sécheresse qui sévit actuellement en Colombie-Britannique sème le trouble auprès d’organisateurs d'événements estivaux dans la province. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrew Lee

C’est la première fois que l'événement aura lieu en juin, d’après la trésorière et coordonnatrice des parrainages du Kamloopa Powwow Society, Melissa Mathias. Elle précise qu’il vaut mieux pécher par excès de prudence plutôt que de risquer le bien-être d’autrui.

Des vagues de chaleur extrême se sont produites au mois d'août et, comme les danseurs portent des tenues cérémonielles, nous anticipons des problèmes de sécurité liés aux coups de chaleur.

Le Salmon Arm Folk Music Society a pris une décision similaire en déplaçant son festival de musique Roots and Blues d'août à juillet. Les feux de forêt de 2023 ont forcé, cette année-là, les organisateurs du festival à annuler (Nouvelle fenêtre) (en anglais) les réjouissances après la première journée.

La ville de Salmon Arm ne faisait pas l'objet d'un ordre d'évacuation, mais la qualité de l'air s'était fortement dégradée. Des restrictions de circulation ont été mises en place dans la province. Il n'était tout simplement pas possible de poursuivre l'événement en toute sécurité , explique la coordonnatrice des opérations commerciales de l'événement, Althea Mongerson, qui déplore également le lourd impact financier des remboursements de billets.

Le festival semble tirer des leçons, car l'équipe organisatrice prend des précautions supplémentaires cette année. Elle augmente par exemple les espaces à l’ombre, et le nombre de postes d'eau et d'aires de repos sur le site du festival.

Avec des informations de l’émission Daybreak North