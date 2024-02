Val-d’Or accueille le Championnat provincial Maîtres de curling

Le Club sport Belvédère de Val-d'Or accueille depuis samedi matin le Championnat provincial des Maîtres de curling.

L'événement, réservé aux curleurs de 60 ans et plus, regroupe 16 équipes de partout au Québec, dont quatre de la région. Les champions, qui seront couronnés mercredi, obtiendront leur laissez-passer pour le Championnat canadien, disputé au Saguenay en avril.

Pour le Club Belvédère, cet événement d'envergure se veut une belle occasion de démontrer la qualité de ses installations, mais aussi sa capacité à mener à bien une telle organisation.

C’est une grosse organisation, avec beaucoup de spectateurs sur place et la diffusion en direct sur Internet, explique Sylvain Dicaire, responsable du comité curling du Club Belvédère. Le calibre est très fort, avec plusieurs joueurs qui ont des Brier ou d’autres provinciaux derrière la cravate. On n’en est pas à notre premier championnat à Val-d’Or ou dans la région. À chaque fois, les bénévoles sont au rendez-vous. On est mobilisés pour créer une expérience inoubliable pour les joueurs qui ont traversé le parc pour venir nous voir.

Émile Asselin, responsable des compétitions chez Curling Québec, et Sylvain Dicaire, responsable du comité curling au Club Belvédère de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Chez Curling Québec, on se réjouit de la qualité des glaces du Belvédère, mais aussi du calibre des équipes en présence pour ce championnat.

C’est important pour nous d’encourager le curling partout au Québec en attribuant des tournois dans toutes les régions, pas juste les grands centres, souligne Émile Asselin, directeur des compétitions de Curling Québec. On connaît bien le Belvédère. On sait à quoi s’attendre comme organisation et c’est sécurisant. On peut dire que la plupart des meilleures équipes du Québec sont ici cette semaine. Elles viennent de partout et c’est toujours le cas dans les championnats. Malgré les distances. Les équipes tiennent à y être.

Parmi les équipes à surveiller, celle de Christian Crête, de Québec, tente de défendre son titre acquis à Montréal en 2023.

L'équipe de Christian Crête tente de défendre son titre acquis à Montréal l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Un événement comme ça, ça demeure important pour nous, explique le vétéran capitaine. On n’est plus de jeunes poulettes, on n’a plus 20 ans, mais la catégorie Maîtres c’est encore du bon curling et on aime ça. Représenter le Québec au Canadien, c’est important et on aimerait bien répéter l’expérience. Mais le calibre se renforce chaque année chez les Maîtres. De bonnes équipes viennent d’atteindre l’âge de 60 ans. On fait partie des vieux, ça nous donne de la misère un peu.

André Bellavance (à gauche) et son équipe du Club Belvédère vise une place en ronde éliminatoire. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Vainqueure à son 1er match samedi matin, l'équipe locale du capitaine André Bellavance, complétée par Gerry Savoie, Michael Dorval et Jean Carrier, espère bien figurer cette semaine sur ses propres glaces.

C’est notre 7e provincial ensemble et on veut bien performer, affirme M. Bellavance. On espère atteindre les éliminatoires en terminant parmi les deux premiers de notre section. On est content que ça se passe chez nous. On connaît les glaces et les pierres. Mais, ce qui nous aide aussi, c’est les gens qui viennent nous voir, nos familles qui sont là et qui nous encouragent. C’est une belle compétition, mais saine. Chez les Maîtres, c’est un vrai happening où l’on a beaucoup de plaisir. On côtoie tout le monde sur le circuit au Québec et on est bien heureux de les accueillir chez nous.

Après le volet masculin, Val-d'Or recevra aussi le championnat Maîtres féminin de curling à compter de jeudi prochain. Six équipes seront alors en action, jusqu’au dimanche 18 février.