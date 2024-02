L’industrie des jets privés en pleine croissance

À l'approche du Super Bowl, les utilisateurs de jets privés sont sous le feu des projecteurs... et des critiques. À Las Vegas, qui accueillera dimanche la grand-messe du football américain, il manque même de places dans les aéroports pour entreposer tous les avions privés des spectateurs les plus nantis. Alors que les organisations environnementales demandent aux États de règlementer cette industrie, les géants de l'aviation affirment devenir plus écoresponsables.

En termes de pollution par kilomètre/passager, c'est clairement le pire moyen de transport. En pleine crise climatique, il faut réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES), et c'est tout le contraire qui se passe avec les jets privés , déplore d'emblée Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada.

À l'aéroport de Saint-Hubert en banlieue de Montréal, il y a eu 7600 vols privés en 2023. En moyenne, cela représente 20 arrivées et départs par jour.

La croissance du transport aérien est soutenue et rapide. À Montréal, on a même une croissance supérieure au reste du monde, et c'est vrai également pour l'aviation privée, que ce soit pour les propriétaires de jet privé, les équipes de hockey ou les artistes en tournée , soutient Simon-Pierre Diamond, vice-président aux Affaires corporatives, communications et marketing à l'aéroport.

Patrick Bonin est responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada.

Du côté du fabricant d'avions Bombardier, on observe aussi un engouement pour les jets d'affaires. Cet engouement s'est amplifié durant la pandémie, alors que les clients fortunés étaient à la recherche de plus grande sécurité lors d'une période où il fallait se distancier des autres.

Il y a beaucoup plus de personnes qui ont pris des démarches [pendant la pandémie] pour essayer l'aviation privée, pour le bénéfice de la productivité que ça donne sur le temps de voyagement, mais aussi sur la sécurité.

Son nombre de livraisons d'avions privés a d'ailleurs bondi de 123 en 2022 à 138 en 2023. Et pour 2025, l'entreprise montréalaise table sur un objectif de 150 livraisons.

Chaque année, environ 500 avions privés sont vendus à l'échelle mondiale, soutient Bombardier, qui détient environ le quart du marché à l'échelle mondiale.

Carburant durable

Selon l' ONG européenne Transport et Environnement, le passager d'un jet privé pollue jusqu'à 14 fois plus que le voyageur d'un avion commercial. Malgré cette statistique, Bombardier défend son bilan et assure concilier environnement et productivité.

On est dans un temps de grande transition vers une philosophie écoresponsable dans la conception de nos avions , soutient Mark Masluch, directeur principal des communications chez Bombardier.

Ce dernier explique que le fabricant a revu la conception de ses appareils et créé des partenariats de recherche avec des universités dans le but d'y améliorer la propulsion et l'aérodynamisme.

Mark Masluch, directeur principal des communications chez Bombardier

L'évolution de la construction d'un jet d'affaires a engendré beaucoup de réflexion sur le recyclage de matériaux et de leur réduction , affirme M. Masluch. Si on regarde nos activités de vol en 2022-2023, on a émis 25 % moins de dioxyde de carbone.

Comment? Parce que Bombardier utilise un carburant alternatif plus vert, soit un carburant d'aviation durable mieux connu sous l'acronyme SAF .

Ce carburant provient des huiles usées, des végétaux et du soja. Selon plusieurs études, l'impact environnemental du SAF est largement moins grand que le kérosène traditionnel , explique Mehran Ebrahimi, professeur au Département de management à l' UQAM .

Réglementation demandée

Selon Mehran Ebrahim, l'aviation ne produit que 2 % des émissions de GES au niveau mondial, et de ce nombre, seulement 2 % des GES sont émis par les jets d'affaires. Au total, ils n'émettent donc que 0,04 % des émissions.

Il y a une augmentation [du nombre de vols privés], mais ce n'est pas tant un phénomène qu'on remarque. [...] C'est important de mettre ça en perspective , relativise celui qui est également directeur de l'Observatoire international de l’aéronautique et de l’aviation civile.

Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire International de l'Aéronautique et de l'Aviation Civile

L'expert en aéronautique croit pour sa part que l'industrie des jets d'affaires devrait miser à court terme sur le SAF pour réduire ses émissions. Ce dernier rappelle également que l'industrie de l'aviation s'est engagée d'ici 2050 à devenir carboneutre.

Les jets d'affaires sont toujours l'occasion de développer des technologies plus vertes qu'on utilisera ensuite dans les avions commerciaux.

Mais selon Greenpeace Canada, la solution pour diminuer l'empreinte carbone de l'industrie doit passer par une réglementation plus sévère.

Il faudrait que les gouvernements se tiennent debout et interdisent l'utilisation des jets privés qui ne sont pas nécessaires dans notre société alors qu'on est en crise climatique , martèle M. Bonin.

Depuis 2022, le Canada impose une taxe de luxe de 10 % sur la vente des jets privés, mais comme aux États-Unis et en Europe, il n'y a aucune restriction sur leur déplacement.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin