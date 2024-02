La Ville d’Edmonton a dépensé près de 1,7 million $ pour nettoyer les campements en 2023

La Ville d'Edmonton a dépensé près de 1,7 million de dollars pour nettoyer les campements de personnes itinérantes l'année dernière, soit près de 65 % de plus qu'en 2022, selon les données fournies par la Ville.

Les équipes de la Ville et le Service de police d'Edmonton ont aussi démantelé des centaines de campements supplémentaires en 2023 par rapport à l'année précédente, selon les données.

Il est scandaleux que nous dépensions autant d'argent pour attaquer les pauvres , estime Jim Gurnett, porte-parole de la Coalition sur le logement et l'itinérance d'Edmonton ( ECOHH ).

Le nettoyage des campements fait appel au personnel des services des parcs et des routes, ainsi qu'à des équipements tels que les véhicules des services de traitement des déchets. Le personnel et l'équipement varient en fonction de la taille et de l'emplacement du campement, indique un porte-parole de la Ville dans un courriel.

Le coût moyen du nettoyage d'un site est d'environ 700 dollars, précise-t-il.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Chris Webster, un autre porte-parole de la Ville, affirme qu'il n'y a pas de coût fixe pour de telles procédures, car les campements peuvent varier en taille, en emplacement, en nombre de tentes et en dangers potentiels sur le site.

Publicité

Les données indiquent toutefois que le coût total du nettoyage des campements a augmenté au cours des quatre dernières années et a plus que triplé depuis 2020.

La Ville a dépensé environ 525 900 dollars en 2020. Elle a dépensé plus de 778 600 dollars en 2021, puis plus d'un million de dollars en 2022.

Ces données fournies par la Ville excluent les coûts associés aux efforts de la police lors des nettoyages.

La Ville et le Service de police d'Edmonton (EPS) ont démantelé 2417 campements en 2023, soit près de 500 de plus que les 1920 campements de 2022, selon les données.

Cela reflète les coûts croissants de la gestion de la crise du logement , commente Keren Tang, conseillère du quartier Karhiio, qui précise que la Ville essaie de s'assurer que les sites sont sûrs après avoir été libérés.

Très franchement, je suis très inquiète , ajoute-t-elle. Je ne veux pas que cette tendance se poursuive si nous ne prenons pas les choses en main.

Le mois dernier, le conseil municipal a déclaré une situation d'urgence en matière de logement et de sans-abrisme. Il est prévu que le conseil discute à nouveau de la situation lors d'une réunion, lundi.

Ouvrir en mode plein écran Campement près de l'avenue 105A et la rue 96 à Edmonton, Alberta, le 11 janvier 2024. Photo : Radio-Canada / David Bajer

M. Gurnett, de la Coalition sur le logement et l'itinérance d'Edmonton, fait remarquer qu'il serait moins coûteux de développer des lieux sûrs et sécurisés pour les personnes qui ne sont pas admises dans les refuges, afin qu'elles puissent camper.

Publicité

Il est bien moins coûteux de fournir des services d'assainissement continus que d'avoir à se rendre sur place avec toutes sortes d'équipements spécialisés et de procéder à des nettoyages gigantesques des sites , souligne M. Gurnett.

En 2021, le Service de police d'Edmonton a officiellement déployé son équipe chargée des campements jugés à haut risque, composée d'un sergent et de quatre agents. Celle-ci aide les équipes municipales pendant les démantèlements, tout en sensibilisant les personnes vivant dans les camps et en les mettant en contact avec des services de soutien le cas échéant, décrit Cheryl Sheppard, porte-parole d' EPS dans un courriel.

Selon le campement, l'équipe peut avoir recours à d'autres ressources du Service de police, indique Mme Sheppard, ce qui fait qu' EPS n'est pas en mesure de fournir le budget exact et les heures de travail des membres du personnel affectés au démantèlement.

Une hausse des plaintes concernant l'itinérance, selon la police

Les conseillers municipaux disent avoir reçu davantage de plaintes alors que la population de personnes sans-abri d'Edmonton est deux fois plus importante qu'avant la pandémie de COVID-19.

La police affirme que le nombre de plaintes reçues à la ligne 311 de la Ville a augmenté chaque année depuis cette période, et a presque quadruplé depuis 2020.

La Ville dit avoir reçu 17 000 plaintes l'année dernière, soit près du double des quelque 9300 plaintes déposées en 2022, selon la police.

Près de 6600 plaintes ont été déposées en 2021, et plus de 4400 en 2020, selon la police.

Ouvrir en mode plein écran Des équipes de nettoyage enlèvent les biens restants dans un campement de sans-abri à l'angle de la 96e rue et de la 105e avenue, le 18 janvier 2024. Photo : Radio-Canada / Natasha Riebe

Phil O'Hara, un habitant du quartier McCauley, s'inquiète du bien-être des personnes sans-abri et du dynamisme du quartier.

Je ne suis pas préoccupé par le coût , a-t-il déclaré à CBC cette semaine. Ce qui me préoccupe, c'est que nous ne prenons pas de mesures préventives dès le départ et que nous laissons la situation se dégrader à ce point.

M. O'Hara estime que les gouvernements doivent tenir compte des commentaires des habitants des quartiers touchés par les campements. Il a qualifié de désastreuse la situation à McCauley, près de Hope Mission et du centre Herb Jamison.

La Ville a laissé les choses aller trop loin. C'est dommage , dit-il.

Avec les informations de Natasha Riebe