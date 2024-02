Crise du logement et coût de la vie : les coops d’habitation, une piste de solution?

La Ville de Toronto investit des millions de dollars dans un nouveau projet immobilier qui doit comprendre plus de 600 appartements gérés en coopérative.

Ce nouveau développement deviendrait le plus grand projet de développement coopératif de la province , affirme la municipalité.

Une résidente de longue date d’une des plus anciennes coopératives d’habitation de Toronto affirme que la vie dans de tels logements offre une tranquillité d’esprit dans un monde où le coût de la vie est en constante augmentation.

J'ai vu mes enfants essayer de trouver un appartement à Toronto. Les appartements à Toronto sont incroyablement chers , explique Jennifer Hazel.

Or, selon la Fédération de l'habitation coopérative du Canada, ce type d'habitation a surtout été à la mode entre les années 70 et 90. Récemment, il y aurait un regain d'intérêt de la part des gouvernements, précise-t-on à la fédération.

Et si la Ville de Toronto annonce ses couleurs avec ce projet, le gouvernement ontarien affirme lui aussi être en faveur d’une augmentation du nombre de coopératives.

Le projet

La Ville de Toronto a annoncé, le mois dernier, un partenariat avec Civic Developments, Windmill Developments et Co-operative Housing Federation of Toronto qui vise à construire un complexe résidentiel à Scarborough, dans l’est de la ville.

Ce projet [...] est l'un des plus grands projets de logements abordables en Ontario au cours des 25 dernières années et le plus grand projet de développement coopératif de la province , lit-on dans le communiqué publié le 9 janvier.

Deux des trois tours du complexe du 2444 avenue Eglinton Est doivent être gérées en coopérative.

Le projet doit comprendre trois immeubles d'habitation et un total de 918 logements. Deux des trois immeubles seront des coopératives, pour un total de 612 unités. La Ville a investi environ 40 millions de dollars , y précise-t-on.

Tranquillité d’esprit

La coop située au 100 rue Bain, dans East York, est une des plus anciennes de la province, selon Mme Hazel, qui y habite et qui fait partie du conseil résidentiel. Nous célébrons notre 50ème anniversaire cette année , précise-t-elle.

Elle ajoute que les gens qui y emménagent ont tendance à y rester­.

John Sharkey (à gauche) et Jennifer Hazel habitent dans la coopérative d'habitation du 100 rue Bain depuis des décénnies.

J'ai emménagé ici quand mon fils avait deux ans, il en a maintenant 35, et ma fille vient d'emménager ici en décembre. J'ai des petits-enfants [qui habitent] ici aussi , explique-t-elle.

John Sharkey, lui, y habite depuis les années 80. Il apprécie particulièrement l’effet de communauté qui vient avec le type de gestion des coopératives. C'est une expérience étonnante et riche que de vivre ici. C'est vraiment, vraiment le cas.

Je suis particulièrement attiré par le processus d'autogestion. On nous encourage toujours à faire partie de ces comités.

M. Sharkey et Mme Hazel s’entendent sur un aspect en particulier : habiter en coopérative, ça représente une tranquillité d’esprit. Ça signifie avoir un logement qui est abordable , ont-ils tous deux répété durant l’entrevue.

Un aspect de stabilité

Amina Dibe, qui est gestionnaire principale aux relations gouvernementales à la Fédération de l'habitation coopérative du Canada, abonde dans le même sens. Les personnes qui vivent dans des coopératives finissent par y rester pendant 20 à 30 ans. Il y a donc certainement un aspect de stabilité et c'est un avantage vraiment attrayant dans un pays [où il est] de plus en plus cher [d’habiter].

Amina Dibe est gestionnaire principale aux relations gouvernementales à la Fédération de l'habitation coopérative du Canada.

Selon elle, en Ontario, il y a environ 550 coopératives, dans lesquelles 125 000 personnes habitent .

La plupart des coopératives d'habitation ont été créées entre les années 70 et 90, grâce à des partenariats avec les gouvernements et à des programmes ciblés pour la construction de ce type de logements. [...] Ce financement [...] a diminué après les années 90.

Mme Dibe ajoute que, selon elle, les gouvernements ont un regain d'intérêt. Au cours des deux dernières années, il y a eu un réengagement de la part de plusieurs niveaux de gouvernement pour essayer de construire davantage de logements coopératifs. Car il s'agit d'une forme de logement très stable pour de nombreux Canadiens.

Rob Flack, le ministre associé du Logement de l’Ontario, explique que la seule solution à la crise, selon lui, est l’augmentation du nombre de logements dans la province. Nous devons mettre plus de pelles dans le sol, construire plus de maisons, toutes sortes de maisons.

Rob Flack est le ministre associé du Logement de l'Ontario.

Il y a 15 millions et demi d'habitants [en Ontario] et nous atteindrons rapidement les 20 millions. Nous avons besoin de toutes sortes de logements et le modèle coopératif [...] est un élément important de cette stratégie et doit se développer.

M. Flack soutient que son gouvernement aide les coopératives de la province. Il souligne une annonce du 18 janvier selon laquelle le gouvernement de l’Ontario versera à la Fédération de l’habitation coopérative du Canada (FHCC) 646 790 $ sur trois ans .

Avec les informations de Talia Ricci de CBC