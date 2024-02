Regina reçoit 35 M$ du fédéral pour la construction de logements

Le ministre fédéral du logement, Sean Fraser, et la mairesse de Regina, Sandra Masters, ont annoncé vendredi l’octroi d’un montant de 35 millions de dollars du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) d'Ottawa afin de construire plus de 1000 logements dans la ville au cours des trois prochaines années.

Ces logements viendront s'ajouter à ceux qui sont normalement construits dans la ville.

La Ville de Regina a entamé des démarches en juin 2023 par la Ville de Regina pour obtenir 36,2 millions de dollars auprès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) du gouvernement fédéral à travers le FACL .

Lorsque nous voyons l'ambition dont fait preuve Regina, c'est absolument passionnant, car nous avons de bons partenaires sur le terrain. C'est ce qui me rend optimiste quant à notre capacité à mettre un terme à la crise du logement que nous traversons , a souligné M. Fraser lors d'une conférence de presse vendredi.

Même si la somme accordée à la Ville est inférieure à la demande initiale de la Ville, la mairesse de Regina l’a tout de même accueillie favorablement qualifiant le fonds fédéral d’approche novatrice d'une solution à un problème auquel tout le monde est confronté.

Récemment le conseil municipal de Regina a approuvé des changements à certains de ses règlements pour permettre la construction de logements et faciliter la densification à travers de maisons multifamiliales et de multiplex. Les changements visent également à permettre une plus grande densité le long des corridors urbains en augmentant les limites de hauteur et à veiller à ce que différents types de logements puissent être construits dans les quartiers déjà établis.

Nous voulons aller vite ici à Regina , a promis Mme Masters..

Nous savons que notre taux d'inoccupation de logements est inférieur à 1 % dans la plupart des quartiers de la ville. Ce qui se passe, c'est que cela exerce une pression sur les loyers et que nous n'avons tout simplement pas assez d'offres sur le marché , a-t-elle dit.

La Ville de Regina mettra également en place un programme de financement destiné à couvrir les coûts de pré-développement en vue du réaménagement de sites sous-utilisés. L’administration facilitera aussi la construction de plus de logements en s'associant à des groupes de logements à but non lucratif, selon le communiqué de presse.

Avec les informations d'Alexander Quon