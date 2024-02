Une mère d’enfants autistes déplore le manque de services en milieu rural au Manitoba

Mère de trois enfants atteints de l’autisme, Ali Puumala a déménagé dans le sud-ouest du Manitoba avec sa famille dans l’espoir d’avoir accès à un meilleur soutien pour ses enfants, mais elle a rapidement constaté que ces services font défaut dans les régions rurales de la province.

Ses enfants ont moins de 7 ans et ont besoin de différents niveaux de soin toute la journée.

C’est très frustrant, car je vois mon fils qui a désespérément besoin de ces services, et il ne les a pas. Je suis obligée de devenir thérapeute. Je n’ai plus l’impression d’être sa mère, puisque nous ne pouvons pas avoir accès aux programmes dont il a besoin , exprime-t-elle.

Son fils cadet, Carson, âgé de 3 ans, est atteint d'autisme non verbal sévère et d'un retard global de développement. Il fait également l'objet d’examens de paralysie cérébrale.

Selon Mme Puumala, puisque Carson ne peut pas parler, pour lui, une journée difficile comprend beaucoup de cris et de pleurs, car il essaie de mordre, de pincer et de tirer pour communiquer.

Carson est facilement surstimulée, et pour cette raison ses parents lui ont construit un espace sensoriel spécial et utilisent différentes techniques pour l'aider à se calmer.

Il a besoin de thérapies et de traitements différents, ainsi que de beaucoup de temps en tête-à-tête avec ses parents.

Le mari de Mme Puumala est militaire, et la famille a demandé à être transférée à la base des Forces canadiennes Shilo en septembre 2023. Leur but était de rassembler toute la famille et d'obtenir d'un soutien supplémentaire pour prendre soin des enfants.

La base est située à environ 30 kilomètres à l'est de Brandon, où les enfants ont accès à des traitements tels que la physiothérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie.

Bien qu'ils puissent bénéficier de services de physiothérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie à Brandon, ils doivent se rendre au Centre de services spécialisés pour les enfants et les jeunes, à Winnipeg pour consulter des spécialistes.

Ils effectuent un voyage aller-retour d’environ 6 heures pour accéder à d'autres services destinés aux jeunes ayant des besoins particuliers.

Mme Puumala estime que présentement, l'une des mesures les plus bénéfiques pour la famille serait d'avoir accès à des soins de répit. Ces soins impliquent l'assistance d'un travailleur formé qui peut soutenir chaque enfant et l'aider.

Elle affirme que des services de répit l'aideraient, par exemple, lorsqu'elle doit emmener ses enfants à des rendez-vous médicaux essentiels.

La famille est inscrite sur une liste d'attente pour des services de relève subventionnés, mais elle ne connaît pas la durée de l'attente avant d'obtenir de l'aide, selon Ali Puumala.

Beaucoup de familles n'ont pas les moyens de prendre des congés pour se rendre parfois à Winnipeg pendant une semaine entière, simplement pour des rendez-vous , a-t-elle rappelé.

Nous avons beaucoup de chance qu'il [son mari] soit dans l'armée et qu'il puisse subvenir à nos besoins. Mais nous sommes en quelque sorte l'exception.

Mme Puumala souhaite que la province facilite l'accès aux ressources en matière d'autisme pour les familles rurales comme la sienne. En attendant, elle envisage d'ouvrir une salle de gymnastique sensorielle et un centre de répit, car ces ressources font cruellement défaut en dehors de Winnipeg.

Pénurie de personnel

Alyssa Wiebe, gestionnaire de programme pour les services ruraux au sein de l'organisation à but non lucratif Manitoba Possible, explique que la pénurie de personnel pèse sur le système de soutien provincial pour les familles.

« Il est possible de recevoir du financement, mais ça ne veut pas dire qu'un travailleur de soutien sera disponible », dit-elle.

Dans un courriel, un porte-parole des Services aux enfants handicapés du Manitoba indique que la province utilise une approche « centrée sur la famille » pour évaluer les besoins.

Il ajoute que plusieurs options existent, y compris un programme de répit subventionné par la province et géré par les familles elles-mêmes.

Avec les informations de Chelsea Kemp