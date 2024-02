Un secteur du centre-ville de Moncton est fermé à la circulation piétonnière et automobile, samedi. De la glace tombe de la tour Bell Aliant, causant un danger pour le public.

Deux véhicules ont été endommagés en avant-midi par des plaques de glace qui se sont décrochées de la structure, a indiqué le capitaine Serge Boudreau, du Service d’incendie de Moncton. Personne n’a été blessé.

Ouvrir en mode plein écran Les pompiers au pied de la tour Bell Aliant, samedi à Moncton. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

La tour Bell Aliant, qui fait 127 mètres, est non seulement la plus haute structure au Nouveau-Brunswick, mais aussi la plus haute tour du Canada atlantique.

Le pompier Serge Boudreau explique qu’à cause de la distance entre le sommet de la tour et le sol, le vent pousse les plaques de glace durant la descente, rendant leur chute encore plus imprévisible.

On ne sait pas si Bell va prendre des mesures pour déglacer la tour. Le secteur va rester fermé à la circulation jusqu’à ce qu’il n’ait plus aucun danger pour le public, maintiennent les pompiers.

Ouvrir en mode plein écran Le capitaine Serge Boudreau Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Compte tenu de la température actuelle, le capitaine Boudreau encourage les commerçants à briser, si c’est sécuritaire de le faire, les glaçons ou les autres morceaux de glace qui pendent des gouttières ou des rebords de leurs toits, afin de réduire le risque qu’un piéton ne soit blessé.

D'après le reportage de Babatundé Lawani