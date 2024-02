Les personnes intéressées à enseigner pourront s’inscrire plus rapidement à un programme d’études universitaires en éducation, a annoncé le premier ministre de la Nouvelle-Écosse.

Actuellement, les étudiants universitaires doivent avoir un diplôme de premier cycle avant de pouvoir s’inscrire à une telle formation. Le gouvernement réduit ces exigences pour qu’ils puissent faire une demande d’inscription après seulement deux années d’études universitaires de premier cycle.

Le premier ministre Tim Houston l’a annoncé vendredi soir à Halifax lors de l’assemblée générale annuelle du Parti progressiste-conservateur, qu’il dirige.

Comme dans l'ancien temps , a-t-il dit. Ça fonctionnait autrefois et ça va fonctionner maintenant .

Son ambition, a-t-il déclaré, est que ces changements seront en place à temps pour la rentrée universitaire de l’automne.

Tim Houston a plus tard dit aux médias que cette correction est une réponse au manque d’enseignants dans la province. Des tractations en coulisses avec le syndicat des enseignants et les universités ont eu lieu. Ceux qui veulent enseigner doivent avoir une classe plus rapidement, juge-t-il.

Ce sera pour beaucoup de gens une occasion de devenir enseignant et c’est très excitant , a affirmé le premier ministre.

C’est la dernière en date d’une série de mesures pour contrer la pénurie d’enseignants dans une province où la population a beaucoup augmenté ces dernières années. Il y a deux ans, le gouvernement a proposé une accréditation accélérée à 282 diplômés en éducation, afin de corriger le manque de suppléants pendant la vague Omicron de la pandémie de COVID-19.

En janvier, l’Université du Cap-Breton a lancé un programme pilote de formation en ligne accélérée d’enseignants. Les membres de la première cohorte de ce programme de 8 mois pourront enseigner dès septembre prochain.

La même université remplacera en mai son programme de formation en enseignement pour qu’il dure 12 mois, plutôt que 15.

Dans son discours de vendredi, Tim Houston a dit que des offres d’emploi seront faites à tous les étudiants qui sont sur le point d’obtenir un diplôme en éducation dans l’une des universités de la Nouvelle-Écosse.

Becky Druhan, la ministre de l’Éducation, a indiqué lors d’une récente foire de l’emploi que les centres régionaux d’éducation avaient déjà fait quelque 300 offres d’emploi à de futurs enseignants. Elle a dit s’attendre à ce que la majorité soit acceptée.