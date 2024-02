Un redoux inhabituel pour la course de canots à glace au Bic

Sous une pluie intermittente, un nombre record de 30 équipes participent samedi au Défi des glaces, à Rimouski, dans le cadre du Rikifest.

La course doit s'élancer à 13 h 30 du parc national du Bic.

Le directeur de course, Tom Birien, également entraîneur de l'équipe masculine du Nordet de l’ UQAR et participant lui-même, expliquait vendredi au micro de l'émission Même fréquence (Nouvelle fenêtre) que les participants font face cette année à des conditions de glace et météorologiques très particulières.

C’est une combinaison de facteurs qui sont peu propices à la glace : un redoux, des grandes marées, donc des marées suffisamment importantes pour venir fragmenter la glace déjà en place, puis des vents du sud , explique-t-il.

C'est surtout le peu de glace à la base qui est un petit peu décevant.

Les températures sont très douces cette fin de semaine dans l'Est-du-Québec. À Rimouski, les minimums prévus par Environnement Canada sont jusqu'à 15 degrés plus chaud que les normales saisonnières.

On flirte avec des valeurs record pour la journée du 10 février , affirme le météorologue d'Environnement Canada Jean-Philippe Bégin. Le mois de décembre a été le deuxième plus chaud au Bas-Saint-Laurent depuis qu'Environnement Canada y enregistre des données.

Un nombre record de participants

Pour la première fois, 30 équipes participent à la course au parc du Bic. Une équipe du sud de la France figure même parmi les 150 participants. Les trois équipes du Nordet de l' UQAR participent aussi à la compétition.

Tom Birien explique que le nombre record de participants est stimulant pour les équipes, mais que pour l’organisation, cela a forcé à changer certains plans.

On a loué les locaux du Théâtre du Bic, donc on est largement capable d'accueillir ces 150 personnes qui vont faire la course , affirme-t-il, confiant.

Tom Birien est membre de l'équipe de canot à glace de l'UQAR depuis 2013. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Le Défi des glaces est la seule course de canots à glace qui se déroule du début à la fin dans un milieu complètement naturel, souligne M. Birien.

On contourne des îles, c'est quand même cool. Puis, en plus, ça nous fait moins d'organisation, parce qu'elles ne bougent pas et on n’a pas besoin d'aller chercher [de balises] à la fin de la course non plus , explique-t-il.

Les canoteurs des glaces doivent contourner l’île Brûlée, l’île aux Amours et l’île au Massacre, pour compléter un parcours d’environ 12 kilomètres.

Tom Birien a fait sa première course de l’année dimanche dernier au Carnaval de Québec, devant des milliers de spectateurs. Pour notre équipe masculine, c’est notre première année où on concourt dans la catégorie élite , mentionne-t-il.

Le calendrier des courses de canot à glace s’échelonne sur six semaines.