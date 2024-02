Il obtient son permis, puis roule à 131 km/h dans une zone de 50 km/h

Un jeune conducteur qui venait d’obtenir son permis de classe G l’a aussitôt perdu pour 30 jours après avoir roulé à 131 kilomètres à l’heure dans une zone de 50 km/h dans la région de York.

Vendredi, la police régionale de York a publié sur X, anciennement Twitter, une vidéo de l’échange entre un agent et le conducteur. Dans celle-ci, le jeune explique au policier qu’il venait d’obtenir son permis 10 minutes plus tôt et qu’il croyait rouler dans une zone de 90 km/h.

Je n’ai pas d’excuses , lâche-t-il.

Le jeune homme ajoute que la voiture appartient à son père et qu’il a un dossier vierge .

Plus maintenant, lui répond l’agent. C’est une vitesse de fou, mon gars.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Le conducteur demande à un moment donné s'il peut retourner à son permis de classe G2 pour le forcer à passer de nouveau son examen de conduite, mais l'agent lui dit que c’est impossible.

Publicité

Le véhicule a été mis en fourrière. Le conducteur a reçu une contravention pour conduite d'un véhicule à moteur à 40 kilomètres ou plus au-dessus de la limite de vitesse dans une zone de moins de 80 km/h, et pour excès de vitesse de 131 km/h dans une zone de 50 km/h.

J’ai l’impression que vous avez appris votre leçon et je ne vous reverrai plus jamais dans cette fonction , déclare le policier au jeune homme.

J'espère que nous ne nous reverrons plus jamais , lui répond le conducteur.

Toujours sur la plateforme X, la police de York ajoute avoir déposé un total de 118 accusations de conduite dangereuse dans la région de York en janvier. Au total, 1 108 accusations de conduite dangereuse ont été portées dans la région en 2023.