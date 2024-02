La coalition S’allier pour le tramway presse le gouvernement fédéral pour que celui-ci confirme le financement des prochaines étapes du projet qui permettrait de relier l'ouest de la ville de Gatineau au centre-ville d'Ottawa par un tramway.

Le processus de consultations prébudgétaires fédérales 2024-2025 s’est terminé vendredi, et c’est dans cette optique que la coalition s’est mobilisée à nouveau pour faire avancer le projet.

Il y a une urgence absolue pour le gouvernement fédéral de s'engager dans le prochain budget , insiste le porte-parole de la coalition, Patrick-Robert Meunier.

Ça fait plusieurs années que ça traîne ce dossier-là, et s'il n’y a pas d'engagement du fédéral lors du budget, pour nous, ça veut dire que le gouvernement n'appuie pas le projet.

Ce que M. Robert-Meunier demande, c’est un engagement ferme de la part du gouvernement.

Ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement fédéral soit cohérent avec sa vision et ses orientations en matière de transport. On veut favoriser la mobilité durable, on veut réduire nos gaz à effet de serre, on veut réduire notre dépendance à la voiture.